Робота на держслужбі в Україні — зарплати стали більш привабливі

Зарплати на держслужбі зросли — що пропонують українцям
У Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) повідомляють про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі. Також для працівників пропонують низку нових можливостей.
Про це йдеться на сайті НАДС.
Ситуація з кадрами на держслужбі
За словами очільниці Нацагенства з питань держслужби (НАГС) Наталії Алюшиної, реформа держслужби ще триває, а зарплати демонструють зростання.
"Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці", — повідомила вона.
В агенції надалі працюють над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості у питанні оплати праці державних службовців. У рамках реформи передбачається оновлення структури зарплати шляхом класифікації посад та зважаючи на:
- складність роботи;
- рівень компетентності;
- обсяг знань;
- рівень відповідальності.
Там надалі планують підвищувати прозорість, передбачуваність та справедливість заробітної плати, посилювати роль постійної частки та обмежувати змінну частину у структурі зарплати у вигляді премій та надбавок.
Завдяки реформі системи оплати праці на держслужбі це дозволило їй стати престижною та привабливою для професіоналів.
"Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань та відповідальності", — зауважила Алюшина.
Також глава НАДС закликала студентів розглянути кар'єру на держслужбі, наголосивши, що молодим спеціалістам запропонують такі можливості:
- професійний розвиток у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями;
- освітні програми за кордоном;
- вивчення англійської мови за спільним проєктом з EF;
- використання сучасних інформсистем управління.
Які зарплати в держорганах
За оцінками Кабінету міністрів, середньомісячна зарплата працівників цього року становитиме 21,8 тис. гривень, у 2025 — 25,73 тис. гривень, у 2026-му — 30,26 тис. гривень.
За даними Міністерства фінансів, найбільша середня зарплата в таких держорганах:
- Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 68,9 тис. грн.;
- Антимонопольний комітет України — 67,1 тис. грн.;
- секретаріат Кабінету міністрів — 57,9 тис. грн;
- Центральна виборча комісія — 55,0 тис. грн.;
- Міністерство цифрової трансформації — 54,5 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні.
Також ми писали, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.
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