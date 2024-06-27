Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Зарплати на держслужбі зросли — що пропонують українцям arrow

Зарплати на держслужбі зросли — що пропонують українцям

27 червня 2024 13:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота на держслужбі в Україні — зарплати стали більш привабливі
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) повідомляють про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі. Також для працівників пропонують низку нових можливостей.

Про це йдеться на сайті НАДС.

Читайте також:

Ситуація з кадрами на держслужбі

За словами очільниці Нацагенства з питань держслужби (НАГС) Наталії Алюшиної, реформа держслужби ще триває, а зарплати демонструють зростання.

"Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці", — повідомила вона.

В агенції надалі працюють над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості у питанні оплати праці державних службовців. У рамках реформи передбачається оновлення структури зарплати шляхом класифікації посад та зважаючи на:

  • складність роботи;
  • рівень компетентності;
  • обсяг знань;
  • рівень відповідальності.

Там надалі планують підвищувати прозорість, передбачуваність та справедливість заробітної плати, посилювати роль постійної частки та обмежувати змінну частину у структурі зарплати у вигляді премій та надбавок.

Завдяки реформі системи оплати праці на держслужбі це дозволило їй стати престижною та привабливою для професіоналів.

"Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань та відповідальності", — зауважила Алюшина.

Також глава  НАДС закликала студентів розглянути кар'єру на держслужбі, наголосивши, що молодим спеціалістам запропонують такі можливості:

  • професійний розвиток у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями;
  • освітні програми за кордоном;
  • вивчення англійської мови за спільним проєктом з EF;
  • використання сучасних інформсистем управління.

Які зарплати в держорганах

За оцінками Кабінету міністрів, середньомісячна зарплата працівників цього року становитиме 21,8 тис. гривень, у 2025 — 25,73 тис. гривень, у 2026-му — 30,26 тис. гривень.

За даними Міністерства фінансів, найбільша середня зарплата в таких держорганах:

  • Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 68,9 тис. грн.;
  •  Антимонопольний комітет України — 67,1 тис. грн.;
  •  секретаріат Кабінету міністрів —  57,9 тис. грн;
  •  Центральна виборча комісія — 55,0 тис. грн.;
  •  Міністерство цифрової трансформації — 54,5 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні. 

Також ми писали, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.

зарплати
виплати
робота
компанії
працівники
гроші
роботодавці
держслужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024