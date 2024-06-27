Робота на держслужбі в Україні — зарплати стали більш привабливі

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) повідомляють про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі. Також для працівників пропонують низку нових можливостей.

Про це йдеться на сайті НАДС.

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Ситуація з кадрами на держслужбі

За словами очільниці Нацагенства з питань держслужби (НАГС) Наталії Алюшиної, реформа держслужби ще триває, а зарплати демонструють зростання.

"Незважаючи на те, що реформування системи оплати праці державних службовців досі триває, заробітна плата на державній службі вже є конкурентною на ринку праці", — повідомила вона.

В агенції надалі працюють над підвищенням прозорості, передбачуваності та справедливості у питанні оплати праці державних службовців. У рамках реформи передбачається оновлення структури зарплати шляхом класифікації посад та зважаючи на:

складність роботи;

рівень компетентності;

обсяг знань;

рівень відповідальності.

Там надалі планують підвищувати прозорість, передбачуваність та справедливість заробітної плати, посилювати роль постійної частки та обмежувати змінну частину у структурі зарплати у вигляді премій та надбавок.

Завдяки реформі системи оплати праці на держслужбі це дозволило їй стати престижною та привабливою для професіоналів.

"Йдеться про оновлення структури зарплати через класифікацію посад з урахуванням складності роботи, рівня компетентності, знань та відповідальності", — зауважила Алюшина.

Також глава НАДС закликала студентів розглянути кар'єру на держслужбі, наголосивши, що молодим спеціалістам запропонують такі можливості:

професійний розвиток у Вищій школі публічного управління та на Порталі управління знаннями;

освітні програми за кордоном;

вивчення англійської мови за спільним проєктом з EF;

використання сучасних інформсистем управління.

Які зарплати в держорганах

За оцінками Кабінету міністрів, середньомісячна зарплата працівників цього року становитиме 21,8 тис. гривень, у 2025 — 25,73 тис. гривень, у 2026-му — 30,26 тис. гривень.

За даними Міністерства фінансів, найбільша середня зарплата в таких держорганах:

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг — 68,9 тис. грн.;

Антимонопольний комітет України — 67,1 тис. грн.;

секретаріат Кабінету міністрів — 57,9 тис. грн;

Центральна виборча комісія — 55,0 тис. грн.;

Міністерство цифрової трансформації — 54,5 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зарплата працівників у лісовому секторі є однією з найвищих у сільському господарстві. У травні 2024 року середня зарплата працівників аграрної галузі становить 22 163 гривні.

Також ми писали, торік членам правління НАК "Нафтогаз України" виплатили десятки мільйонів гривень у вигляді зарплати. Про це свідчить інформація в деклараціях за минулий рік.