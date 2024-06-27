Работа на госслужбе в Украине — зарплаты стали более привлекательны

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) сообщают о росте конкурентоспособности заработных плат в государственном секторе. Также для работников предлагают ряд новых возможностей.

Об этом говорится на сайте НАДС.

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Ситуация с кадрами на госслужбе

По словам главы Нацагенства по вопросам госслужбы (НАГС) Натальи Алюшиной, реформа госслужбы продолжается, а зарплаты демонстрируют рост.

"Несмотря на то, что реформирование системы оплаты труда государственных служащих до сих пор продолжается, заработная плата на государственной службе уже конкурентна на рынке труда", — сообщила она.

В агентстве в дальнейшем работают над повышением прозрачности, предсказуемости и справедливости в вопросе оплаты труда государственных служащих. В рамках реформы предполагается обновление структуры зарплаты путем классификации должностей и учитывая:

сложность работы;

уровень компетентности;

объем знаний;

уровень ответственности.

Там планируют повышать прозрачность, предсказуемость и справедливость заработной платы, усиливать роль постоянной доли и ограничивать изменчивую части в структуре зарплаты в виде премий и надбавок.

Благодаря реформе системы оплаты труда на госслужбе — это позволило ей стать престижной и привлекательной для профессионалов.

"Речь идет об обновлении структуры зарплаты из-за классификации должностей с учетом сложности работы, уровня компетентности, знаний и ответственности", — отметила Алюшина.

Также глава НАГС призвала студентов рассмотреть карьеру на госслужбе, отметив, что молодым специалистам предложат следующие возможности:

профессиональное развитие в Высшей школе публичного управления и на Портале управления знаниями;

образовательные программы за границей;

изучение английского языка по совместному проекту с EF;

использование современных информсистем управления.

Какие зарплаты в госорганах

По оценкам Кабинета министров, среднемесячная зарплата работников в этом году составит 21,8 тыс. гривен, в 2025-м — 25,73 тыс. гривен, в 2026-м — 30,26 тыс. гривен.

По данным Министерства финансов, самая большая средняя зарплата в следующих госорганах:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунуслуг — 68,9 тыс. грн.;

Антимонопольный комитет Украины — 67,1 тыс. грн.;

секретариат Кабинета министров — 57,9 тыс. грн;

Центральная избирательная комиссия — 55,0 тыс. грн.;

Министерство цифровой трансформации — 54,5 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине зарплата работников в лесном секторе является одной из самых высоких в сельском хозяйстве. В мае 2024 года средняя зарплата работников аграрной отрасли составляет 22163 гривны.

Также мы писали, что в прошлом году членам правления НАК "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде зарплаты. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.