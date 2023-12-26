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YASNO допоможе оплатити рахунки малозабезпеченим та пенсіонерам — деталі

26 грудня 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Оплата рахунків малозабезпеченим — YASNO пропонує допомогу
Літні люди з паперами в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Компанія Yasno, що входить в енергетичний холдинг ДТЕК, пропонує допомогу в оплаті рахунків за електроенергію малозабезпеченим та пенсіонерам. Для цього запрошує долучитися до пропозиції всіх охочих, хто має таку фінансову можливість.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Допомога для особливих груп людей

Так, компанія YASNO надає простий спосіб допомогти тим, хто потребує підтримки, сплативши комунальні рахунки за електрику для вразливих груп людей.

Там наголошують, що це — не просто можливість допомогти в оплаті рахунків, а крок назустріч тим, хто подолав важкі життєві ситуації: зокрема, багатодітні сім'ї, родини загиблих військових, учасників бойових дій, ветеранів та військових з інвалідністю.

Як оплатити рахунки за світло

Долучитися до допомоги може кожен охочий, а сам процес доволі простий та доступний.

Для цього потрібно перейти на сайт, вибрати необхідну суму, яку треба пожертвувати. Це може бути 50, 100, 250 або 500 гривень.

Після чого необхідно підтвердити платіж за допомогою Google Pay або Portmone. При цьому система автоматично врахує деталі оплати та перерахує гроші на потрібний рахунок.

У компанії зауважують, що перелік особових рахунків, що беруть участь у проєкті, сформували заздалегідь, згідно з визначеними критеріями.

рахунки за електроенергію
Джерело: YASNO

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українські споживачі природного газу почнуть отримувати платіжки за утримання газової мережі в будинку. Відомо, скільки доведеться платити мешканцям багатоповерхівок.

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.

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