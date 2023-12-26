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YASNO поможет оплатить счета малообеспеченным и пенсионерам — детали

26 декабря 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Оплата счетов малоимущим — YASNO предлагает помощь
Люди пожилого возраста с бумагами в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Компания Yasno, входящая в энергетический холдинг ДТЭК, предлагает помощь в оплате счетов за электроэнергию малообеспеченным и пенсионерам. Для этого приглашает присоединиться к предложению всех желающих, имеющих такую финансовую возможность.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Помощь для особых групп людей

Так, компания YASNO предоставляет простой способ помочь нуждающимся в поддержке, оплатив коммунальные счета за электричество для уязвимых групп людей.

Там отмечают, что это — не просто возможность помочь в оплате счетов, а шаг навстречу тем, кто преодолел трудные жизненные ситуации: в частности, многодетные семьи, семьи погибших военных, участников боевых действий, ветеранов и военных с инвалидностью.

Как оплатить счета за свет

Присоединиться к помощи может любой желающий, а сам процесс достаточно простой и доступный.

Для этого нужно перейти на сайт, выбрать необходимую сумму, которую нужно пожертвовать. Это может быть 50, 100, 250 или 500 гривен.

После этого нужно подтвердить платеж с помощью Google Pay или Portmone. Система автоматически учтет детали оплаты и перечислит деньги на нужный счет.

В компании отмечают, что перечень участвующих в проекте лицевых счетов сформировали заранее, согласно определенным критериям.

рахунки за електроенергію
Источник: YASNO

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинские потребители природного газа станут получать платежки за содержание газовой сети в доме. Известно, сколько придется платить жильцам многоэтажек.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не поступать потребителям природного газа. Такое может произойти в трех случаях.

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