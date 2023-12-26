Платіжні операції — коли буде останній банківський день у 2023 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні 2023 рік добігає кінця і платникам податків варто своєчасно сплатити податки перед святами. У зв'язку з цим у Державній податковій службі (ДПС) розповіли, коли буде останній банківський день цьогоріч.

Про це поінформували у Центральному міжрегіональному управлінні ДПС щодо роботи з великими платниками податків.

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Останній банківський день у 2023-му

За даними податківців, останній банківський день у 2023 році для зарахування платежів на рахунки, які відкриті у Казначействі — 29 грудня.

Згідно з цією інформацією, з 30 грудня по 1 січня 2024 року включно всі міжбанківські платіжні операції через Систему е-платежів Національного банку України (НБУ) від Казначейства та на адресу Казначейства здійснити буде неможливо. Учасники СЕП НБУ не зможуть здійснити платежі на адресу Казначейства і навпаки.

Також там додали, що сервіс інтеграції Казначейства з Податковою службою в частині обміну даними по єдиному рахунку та рахунках, відкритих в СЕА ПДВ та в системі е-адміністрування реалізації пального та спирту етилового з 30 грудня по 1 січня 2024 року не працюватиме.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Це спричинить збільшення розміру низки соціальних допомог, доплат, податків та зборів.

Також ми писали, що наступного року на армію, оборону та безпеку країни планують спрямувати майже 1,7 трлн гривень. Зокрема, весь обсяг податків, який сплатять у бюджет українці та бізнес, піде на оборонну сферу.