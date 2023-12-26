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Известно, когда будет последний банковский день в 2023-м

26 декабря 2023 09:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платежные операции — когда будет последний банковский день в 2023 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине 2023 год подходит к концу и налогоплательщикам следует своевременно уплатить налоги перед праздниками. В связи с этим в Государственной налоговой службе (ГНС) рассказали, когда будет последний банковский день в этом году.

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС о работе с крупными налогоплательщиками.

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Последний банковский день в 2023-м

По данным налоговиков, последний банковский день в 2023 году для зачисления платежей на счета, открытые в Казначействе — 29 декабря.

Согласно этой информации, с 30 декабря по 1 января 2024-го включительно все межбанковские платежные операции через Систему е-платежей Национального банка Украины (НБУ) от Казначейства и в адрес Казначейства осуществить будет невозможно. Участники СЭП НБУ не смогут совершить платежи в адрес Казначейства и наоборот.

Также там добавили, что сервис интеграции Казначейства с Налоговой службой в части обмена данными по единому счету и счетам, открытым в СЕА НДС и системе е-администрирования реализации горючего и спирта этилового с 30 декабря по 1 января 2024 года не будет работать.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.

Также мы писали, что в следующем году на армию, оборону и безопасность страны планируется направить почти 1,7 трлн гривен. В частности, весь объем налогов, которые уплатят в бюджет украинцы и бизнес, пойдет на оборонную сферу.

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