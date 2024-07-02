Ощадбанк уточнив, як змінились правила щодо валютних операцій

Валютні операції — як змінились правила в Ощадбанку
У державній банківській установі "Ощадбанк" розповіли про кроки в рамках програми валютної лібералізації, яку проводить Національний банк України (НБУ). Зокрема, відомо, які були запроваджені послаблення та які діють обмеження.
Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Валютна лібералізація для бізнесу
За його словами, серед останніх послаблень, які отримав бізнес в рамках програми НБУ в травні цього року:
- скасування валютних обмежень на імпорт робіт та послуг;
- можливість здійснювати виплати дивідендів на користь нерезидентів (отриманих в 2024-му, до 1 млн євро на місяць);
- можливість робити перекази коштів за кордон за лізингом/орендою;
- спрощення правил повернення валютних позик та відсотків за ними.
Валютна лібералізація для громадян
Щодо валютних послаблень для громадян, то вони полягають у наступному:
- з 1 грудня 2023 року скасували обмеження для банків та небанківських фінустанов на продажі готівкової іноземної валюти населенню;
- з 29 серпня 2023-го дозволили продаж іноземної валюти онлайн (еквівалент 50 тис. гривень в одному банку).
Які діють валютні обмеження
Надалі залишаються чинними такі обмеження для власників валютних карток:
- валюту в Україні дозволяється знімати в касі або АТМ в еквіваленті 100 тис. гривень в день з одного банківського рахунку;
- за кордоном дозволено знімати не більше еквіваленту 100 тис. гривень з рахунку в день;
- дозволяється здійснювати відправлення переказів на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) тільки у межах 100 тис. гривень на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. Під ліміт підпадають і операції quasi cash.
"Переконаний, що з часом подальше скасування валютних обмежень триватиме — як тільки це буде дозволяти ситуація в державі", — додав Сергій Наумов.
Що ще варто знати
Нагадаємо, "Ощадбанк" має намір запровадити нові правила у всіх відділеннях в Україні. Зміни стосуватимуться обслуговування людей з інвалідністю.
Також ми писали, що уряд погодив з МВФ створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.
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