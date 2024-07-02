Ощадбанк уточнив, як змінились правила щодо валютних операцій

Американська валюта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній банківській установі "Ощадбанк" розповіли про кроки в рамках програми валютної лібералізації, яку проводить Національний банк України (НБУ). Зокрема, відомо, які були запроваджені послаблення та які діють обмеження.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Валютна лібералізація для бізнесу

За його словами, серед останніх послаблень, які отримав бізнес в рамках програми НБУ в травні цього року:

скасування валютних обмежень на імпорт робіт та послуг;

можливість здійснювати виплати дивідендів на користь нерезидентів (отриманих в 2024-му, до 1 млн євро на місяць);

можливість робити перекази коштів за кордон за лізингом/орендою;

спрощення правил повернення валютних позик та відсотків за ними.

Валютна лібералізація для громадян

Щодо валютних послаблень для громадян, то вони полягають у наступному:

з 1 грудня 2023 року скасували обмеження для банків та небанківських фінустанов на продажі готівкової іноземної валюти населенню;

з 29 серпня 2023-го дозволили продаж іноземної валюти онлайн (еквівалент 50 тис. гривень в одному банку).

Які діють валютні обмеження

Надалі залишаються чинними такі обмеження для власників валютних карток:

валюту в Україні дозволяється знімати в касі або АТМ в еквіваленті 100 тис. гривень в день з одного банківського рахунку;

за кордоном дозволено знімати не більше еквіваленту 100 тис. гривень з рахунку в день;

дозволяється здійснювати відправлення переказів на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) тільки у межах 100 тис. гривень на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. Під ліміт підпадають і операції quasi cash.

"Переконаний, що з часом подальше скасування валютних обмежень триватиме — як тільки це буде дозволяти ситуація в державі", — додав Сергій Наумов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Ощадбанк" має намір запровадити нові правила у всіх відділеннях в Україні. Зміни стосуватимуться обслуговування людей з інвалідністю.

Також ми писали, що уряд погодив з МВФ створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.