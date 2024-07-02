Ощадбанк уточнил, как изменились правила валютных операций

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном банковском учреждении "Ощадбанк" рассказали о шагах в рамках программы валютной либерализации, проводимой Национальным банком Украины (НБУ). В частности, известно, какие были введены послабления и какие действуют ограничения.

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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По его словам, среди последних послаблений, полученных бизнесом в рамках программы НБУ в мае этого года:

отмена валютных ограничений на импорт работ и услуг;

возможность осуществлять выплаты дивидендов в пользу нерезидентов (полученных в 2024 году, до 1 млн евро в месяц);

возможность производить переводы средств за границу по лизингу/аренде;

упрощение правил возврата валютных займов и процентов по ним.

Валютная либерализация для граждан

Что касается валютных послаблений для граждан, то они заключаются в следующем:

с 1 декабря 2023 года отменили ограничения для банков и небанковских финучреждений на продажи наличной иностранной валюты населению;

с 29 августа 2023 года разрешили продажу иностранной валюты онлайн (эквивалент 50 тыс. гривен в одном банке).

Какие действуют валютные ограничения

В дальнейшем остаются в силе следующие ограничения для держателей валютных карт:

валюту в Украине разрешается снимать в кассе или АТС в эквиваленте 100 тыс. гривен в день с одного банковского счета;

за границей разрешено снимать не более эквивалента 100 тыс. гривен со счета в день;

разрешается осуществлять отправку переводов на карту иностранного банка (Р2Р-переводы) только в пределах 100 тыс. гривен в месяц в эквиваленте со всех счетов в иностранной валюте. Под лимит подпадают и операции quasi cash.

"Уверен, что со временем дальнейшая отмена валютных ограничений будет продолжаться — как только это будет разрешать ситуация в государстве", — добавил Сергей Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк намерен ввести новые правила во всех отделениях в Украине. Изменения будут касаться обслуживания людей с инвалидностью.

Также мы писали, что правительство согласовало с МВФ создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.