Ціни на пальне в вУкраїні станом на 9 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель

В Україні знову дешевшає пальне. Які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 9 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні знову істотно знизилися. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі знизилася. Найбільше здешевшав A-92 — в середньому більш нід на 70 копійок
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 9 грудня
За даними моніторингового сайту, 9 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 56,37 грн/л;
- А-95 — 53,32 грн/л;
- А-92 — 50,37 грн/л;
- дизельне пальне — 53,14 грн/л;
- скраплений газ — 35,18 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,45 грн/л,
- А-95 — за 54,21 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,62 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 54,10 грн/л,
- скраплений газ — 36,69 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 9 грудня
9 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 49,50 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 48,00 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 35,55 грн/л, на KLO — 34,99 г рн/л, на Shell — 36,21 грн/л.
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