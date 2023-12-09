Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине снова дешевеет горючее. Какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза, после достаточно продолжительного повышения, снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более чем на 70 копеек
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 9 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 9 декабря
По данным мониторингового сайта, 9 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 56,37 грн/л;
- А-95 — 53,32 грн/л;
- А-92 — 50,37 грн/л;
- дизельное топливо — 53,14 грн/л;
- сжиженный газ — 35,18 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,45 грн/л,
- А-95 — за 54,21 грн/л,
- бензин А-92 — за 51,62 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 54,10 грн/л,
- сжиженный газ — 36,69 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 9 декабря
9 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 52 грн/л, на А-95 - на АЗС "Фактор" — 49,50 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 48,00 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза – 35,55 грн/л, на KLO – 34,99 г рН/л, на Shell - 36,21 грн/л.
Больше об авто
Напомним, мы писали, о ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года. Компактные кроссоверы обеспечивают отличный обзор дороги, не имея громоздких габаритов своих полноразмерных коллег. Они дешевле, а в последние годы значительно улучшили свой дизайн.
Ранее мы рассказали, какими поломками авто грозит морозом и как их избежать. Езда на непрогретом автомобиле зимой может привести к серьезным поломкам дорогих в ремонте агрегатов. Технический эксперт компании Autolist Артем Вайпан рассказал, какие детали и механизмы машины находятся в зоне риска.
Читайте Новини.LIVE!