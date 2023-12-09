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В Украине снова дешевеет горючее. Какие цены на АЗС сегодня

9 декабря 2023 06:41
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 9 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза, после достаточно продолжительного повышения, снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более чем на 70 копеек

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 9 декабря

Цены на горючее на АЗС 9 декабря

По данным мониторингового сайта, 9 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 56,37 грн/л;
  • А-95 — 53,32 грн/л;
  • А-92 — 50,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,14 грн/л;
  • сжиженный газ — 35,18 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,45 грн/л,
  • А-95 — за 54,21 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 54,10 грн/л,
  • сжиженный газ — 36,69 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 9 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 9 декабря

9 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 52 грн/л, на А-95 - на АЗС "Фактор" —  49,50 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 48,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза – 35,55 грн/л, на KLO – 34,99 г   рН/л, на Shell - 36,21 грн/л.

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