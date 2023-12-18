Ціни на пальне в Україні станом на 18 грудня 2023 — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У понеділок, 18 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні продовжили знижуватися.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 18 грудня

Найбільше подешевшав автогаз. Ціни за один літр цього пального впали майже на гривню. За даними моніторингового сайту, 18 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 55,44 грн/л;

А-95 — 52,31 грн/л;

А-92 — 49,32 грн/л;

дизельне пальне — 51,99 грн/л;

скраплений газ — 32,66 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 56,37 грн/л,

А-95 — за 53,32 грн/л,

бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 53,14 грн/л,

скраплений газ — 35,18 грн/л.

Автозаправочна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 18 грудня

18 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 51 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.

ЗС RLS — 47,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,50 грн/л, на KLO — 32,88 г рн/л, на Shell — 32,43 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, вироблений в Китаї електричний седан Toyota bZ3 доступний в Україні завдяки сірому імпорту, так само як і популярний в нашій країні електричний кросовер Volkswagen ID.4. Електромобіль виробляється в кооперації з компанією BYD.

Додамо, Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.