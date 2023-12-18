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В Украине изменились цены на автогаз — стоимость горючего на АЗС сегодня

18 декабря 2023 08:54
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Цены на топливо в Украине по состоянию на 18 декабря 2023 года — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В понедельник, 18 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине продолжили снижаться.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Автозаправочная станция
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

 

 

 

Цены на горючее на АЗС 18 декабря

 

 

 

Больше всего подешевел автогаз. Цены за один литр этого горючего упали почти на гривну. По данным мониторингового сайта, 18 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

 

 

 

  • A-95+ — 55,44 грн/л;
  • А-95 — 52,31 грн/л;
  • А-92 — 49,32 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,99 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,66 грн/л.

 

 

 

Неделю назад

 

 

 

  • A-95+ — 56,37 грн/л,
  • А-95 — за 53,32 грн/л,
  • бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

 

 

 

Другие виды горючего:

 

 

 

  • дизель — за 53,14 грн/л,
  • сжиженный газ — 35,18 грн/л.

 

 

 

Автозаправочная станция
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

 

 

 

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 18 декабря

 

 

 

18 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

 

 

 

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 51 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS - 47,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

 

 

 

В сети WOG стоимость автогаза — 33,50 грн/л, на KLO — 32,88 г   рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.

 

 

 

Больше об авто

 

 

 

Напомним, производимый в Китае электрический седан Toyota bZ3 доступен в Украине благодаря серому импорту, равно как и популярный в нашей стране электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Электромобиль производится в кооперации с компанией BYD.

 

 

 

Добавим, Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

 

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