В Україні змінилась вартість пального. Ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 16 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні продовжили знижуватися. Найбільше подешевшав автогаз. Ціни за один літр цього пального впали на більш ніж 40 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
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Ціни на пальне на АЗС 16 грудня
За даними моніторингового сайту, 16 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 55,44 грн/л;
- А-95 — 52,31 грн/л;
- А-92 — 49,32 грн/л;
- дизельне пальне — 51,99 грн/л;
- скраплений газ — 32,66 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,37 грн/л,
- А-95 — за 53,32 грн/л,
- бензин А-92 — за 50,37 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 53,14 грн/л,
- скраплений газ — 35,18 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 грудня
16 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 51 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 33,50 грн/л, на KLO — 32,88 г рн/л, на Shell — 32,43 грн/л.
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