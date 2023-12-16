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В Украине изменилась стоимость горючего. Цены на АЗС сегодня

16 декабря 2023 06:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 16 грудня 2023 — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 16 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине продолжили снижаться. Больше всего подешевел автогаз. Цены за один литр этого горючего упали на более чем 40 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 16 декабря

Цены на горючее на АЗС 16 декабря

По данным мониторингового сайта, 16 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 55,44 грн/л;
  • А-95 — 52,31 грн/л;
  • А-92 — 49,32 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,99 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,66 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,37 грн/л,
  • А-95 — за 53,32 грн/л,
  • бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 53,14 грн/л,
  • сжиженный газ — 35,18 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 16 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 16 декабря

16 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 51 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 47,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 33,50 грн/л, на KLO — 32,88 г   рН/л, на Shell — 32,43 грн/л.

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