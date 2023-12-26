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В Україні змінилась курсова ситуація — скільки коштують долар та євро

26 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 26 грудня — долар знову просів
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 26 грудня, дещо нижчим порівняно з попереднім банківським днем. Оновили вартість валюти також фінустанови та обмінники.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними НБУ, на 26 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,52 грн (-0,03);
  • євро — 41,36 грн/євро (-0,01);
  • злотий — 9,54 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар та євро також змінились у вартості. Середня вартість долара зараз становить 38,09 гривні. У покупці коштує 37,56 гривні (-0,02), а під час продажу — 38,13 гривні (+0,01). Євро у покупці становить 41,10 гривні (+0,05), а під час продажу — 42,00 гривні (+0,06).

Свіжий курс долара в українських банках
 

курс валют на 26 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, 26 грудня в обмінниках долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,15 грн (0,00). Вартість євро у купівлі  41,70 грн (+0,05), а при продажу — 41,95 грн (0,00).

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Нагадаємо, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.

Також ми писали, що упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

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