Курс валют на 26 грудня — долар знову просів

В Україні змінилась курсова ситуація — скільки коштують долар та євро
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 26 грудня, дещо нижчим порівняно з попереднім банківським днем. Оновили вартість валюти також фінустанови та обмінники.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за даними НБУ, на 26 грудня курс встановлено на такому рівні:
- долар — 37,52 грн (-0,03);
- євро — 41,36 грн/євро (-0,01);
- злотий — 9,54 грн/PLN (+0,01).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар та євро також змінились у вартості. Середня вартість долара зараз становить 38,09 гривні. У покупці коштує 37,56 гривні (-0,02), а під час продажу — 38,13 гривні (+0,01). Євро у покупці становить 41,10 гривні (+0,05), а під час продажу — 42,00 гривні (+0,06).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією сайту Minfin, 26 грудня в обмінниках долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,15 грн (0,00). Вартість євро у купівлі 41,70 грн (+0,05), а при продажу — 41,95 грн (0,00).
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Нагадаємо, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.
Також ми писали, що упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.
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