Курс валют на 26 грудня — долар знову просів

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на вівторок, 26 грудня, дещо нижчим порівняно з попереднім банківським днем. Оновили вартість валюти також фінустанови та обмінники.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними НБУ, на 26 грудня курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,52 грн (-0,03);

євро — 41,36 грн/євро (-0,01);

злотий — 9,54 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар та євро також змінились у вартості. Середня вартість долара зараз становить 38,09 гривні. У покупці коштує 37,56 гривні (-0,02), а під час продажу — 38,13 гривні (+0,01). Євро у покупці становить 41,10 гривні (+0,05), а під час продажу — 42,00 гривні (+0,06).

Свіжий курс долара в українських банках



Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, 26 грудня в обмінниках долар у покупці коштує дещо дорожче — 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,15 грн (0,00). Вартість євро у купівлі 41,70 грн (+0,05), а при продажу — 41,95 грн (0,00).

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Нагадаємо, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.

Також ми писали, що упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.