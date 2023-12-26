Курс валют на 26 декабря — доллар снова просел

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 26 декабря, несколько ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Обновили стоимость валюты также финучреждения и обменники.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным НБУ, на 26 декабря курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,52 грн (-0,03);

евро — 41,36 грн/евро (-0,01);

злотый — 9,54 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар и евро также изменились в стоимости. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 38,09 грн. В покупке стоит 37,56 гривны (-0,02), а при продаже — 38,13 гривны (+0,01). Евро в покупке составляет 41,10 гривны (+0,05), а при продаже — 42,00 гривны (+0,06).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, 26 декабря в обменниках доллар в покупке стоит несколько дороже — 38,00 грн (0,00), в продаже — 38,15 грн (0,00). Стоимость евро в покупке 41,70 грн (+0,05), а при продаже — 41,95 грн (0,00).

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Напомним, на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.

Также мы писали, что 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.