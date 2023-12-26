Курс валют на 26 декабря — доллар снова просел

В Украине изменилась курсовая ситуация — сколько стоят доллар и евро
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 26 декабря, несколько ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Обновили стоимость валюты также финучреждения и обменники.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по данным НБУ, на 26 декабря курс установлен на таком уровне:
- доллар — 37,52 грн (-0,03);
- евро — 41,36 грн/евро (-0,01);
- злотый — 9,54 грн/PLN (+0,01).
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар и евро также изменились в стоимости. Средняя стоимость доллара сейчас составляет 38,09 грн. В покупке стоит 37,56 гривны (-0,02), а при продаже — 38,13 гривны (+0,01). Евро в покупке составляет 41,10 гривны (+0,05), а при продаже — 42,00 гривны (+0,06).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации сайта Minfin, 26 декабря в обменниках доллар в покупке стоит несколько дороже — 38,00 грн (0,00), в продаже — 38,15 грн (0,00). Стоимость евро в покупке 41,70 грн (+0,05), а при продаже — 41,95 грн (0,00).
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Напомним, на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.
Также мы писали, что 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.
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