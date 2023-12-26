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В Україні скасували списки критичних споживачів, яким не вимикатимуть електрику

26 грудня 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Вимкнення електрики — в Україні скоротять списки критичних підприємств
Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство енергетики вирішило скасувати списки критичних споживачів, яким заборонено вимикати електричну енергію під час знеструмлень. Їх обіцяють скоротити та створити нові.

Про це розповів правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Оновлення списків критичних споживачів

За словами посадовця, відповідний наказ втратив чинність 6 грудня цього року. Він має назву "Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану".

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни обласні військові адміністрації визначили список критичних споживачів. Однак, через поспіх в опрацюванні детальних критеріїв, у списках опинилося багато спірних об'єктів, зокрема готелі чи інші підприємства, які не займаються виробництвом тепла, не здійснюють водопостачання. У зв'язку з цим наказ скасували, і вони втратили свою "броню" від відключень електроенергії. Через це будуть створювати нові списки.

"Ми будемо пропонувати створити нові списки. І там будуть лише ті підприємства, яким справді не можна відключати за жодних умов. Тому що це може спричинити тяжкі наслідки: чи то техногенні, чи то екологічні, чи то соціальні. Наприклад, системи водопостачання або централізованого опалення у великих містах", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.

Раніше ми писали, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло, і водночас росіяни знову хочуть завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.

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