Вимкнення електрики — в Україні скоротять списки критичних підприємств

Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

Міністерство енергетики вирішило скасувати списки критичних споживачів, яким заборонено вимикати електричну енергію під час знеструмлень. Їх обіцяють скоротити та створити нові.

Про це розповів правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Оновлення списків критичних споживачів

За словами посадовця, відповідний наказ втратив чинність 6 грудня цього року. Він має назву "Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану".

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни обласні військові адміністрації визначили список критичних споживачів. Однак, через поспіх в опрацюванні детальних критеріїв, у списках опинилося багато спірних об'єктів, зокрема готелі чи інші підприємства, які не займаються виробництвом тепла, не здійснюють водопостачання. У зв'язку з цим наказ скасували, і вони втратили свою "броню" від відключень електроенергії. Через це будуть створювати нові списки.

"Ми будемо пропонувати створити нові списки. І там будуть лише ті підприємства, яким справді не можна відключати за жодних умов. Тому що це може спричинити тяжкі наслідки: чи то техногенні, чи то екологічні, чи то соціальні. Наприклад, системи водопостачання або централізованого опалення у великих містах", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.

Раніше ми писали, що прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло, і водночас росіяни знову хочуть завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди.