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В Украине отменили списки критических потребителей, которым не будут выключать электричество

26 декабря 2023 08:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отключение электричества — в Украине сократят списки критических предприятий
Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство энергетики решило отменить списки критических потребителей, которым запрещено выключать электрическую энергию во время обесточений. Их обещают сократить и создать новые.

Об этом рассказал правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Обновление списков критических потребителей

По словам чиновника, соответствующий приказ утратил силу 6 декабря этого года. Он называется "Об урегулировании вопросов по поставкам электрической энергии потребителям и расчетов между участниками розничного рынка электрической энергии в период действия в Украине военного положения".

Он отметил, что в начале полномасштабной войны областные военные администрации определили список критических потребителей. Однако, из-за спешки в проработке детальных критериев, в списках оказалось много спорных объектов, в частности, гостиницы или другие предприятия, которые не занимаются производством тепла, не осуществляют водоснабжение. В связи с этим приказ отменили, и они потеряли свою "броню" от отключений электроэнергии. Из-за этого будут создавать новые списки.

"Мы будем предлагать создать новые списки. И там будут только те предприятия, которым действительно нельзя отключать ни при каких условиях. Потому что это может повлечь тяжелые последствия: будь то техногенные, экологические или социальные. Например, системы водоснабжения или централизованного отопления в больших городах", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго в прохождении отопительного сезона.

Ранее мы писали, что премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина вошла в стабильный зимний температурный режим. Это означает, что нагрузка на энергетическую систему возросла, и в то же время россияне снова хотят нанести украинской энергетике наибольший ущерб.

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