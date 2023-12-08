В Україні почало дешевшати пальне. Які ціни на АЗС сьогодні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 8 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизились. Крім того, вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі показала найбільше падіння — більш ніж на 60 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 8 грудня

За даними моніторингового сайту, 8 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 56,61 грн/л;

А-95 — 53,54 грн/л;

А-92 — 51,10 грн/л;

дизельне пальне — 53,35 грн/л;

скраплений газ — 35,78 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 57,45 грн/л,

А-95 — за 54,10 грн/л,

бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 54,10 грн/л,

скраплений газ — 36,69 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 8 грудня

8 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 49,88 грн/л.

— 49,88 грн/л. А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 49,00 грн/л.

ЗС RLS — 49,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 36,00 грн/л, на KLO — 34,99 г рн/л, на Shell — 36,31 грн/л.

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