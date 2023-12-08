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В Україні почало дешевшати пальне. Які ціни на АЗС сьогодні

8 грудня 2023 06:41
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні почало дешевшати пальне. Які ціни на АЗС сьогодні
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 8 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні істотно знизились. Крім того, вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі показала найбільше падіння — більш ніж на 60 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 8 грудня

Ціни на пальне на АЗС 8 грудня

За даними моніторингового сайту, 8 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 56,61 грн/л;
  • А-95 — 53,54 грн/л;
  • А-92 — 51,10 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,35 грн/л;
  • скраплений газ — 35,78 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 57,45 грн/л,
  • А-95 — за 54,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 51,62 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 54,10 грн/л,
  • скраплений газ — 36,69 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 8 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 8 грудня

8 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 52 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет"         49,88 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 49,00 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 48,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 36,00 грн/л, на KLO — 34,99 г рн/л, на Shell — 36,31 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що  японський   конкурент Skoda Fabia та Peugeot 208 коштуватиме від 12 тис. до ларі в. Suzuki Motor Corporation розпочне продажі абсолютно н ового компактного хетчбека В-класу Swift в Японії  з середини грудня 2023-го, а з весни наступного року — в Європі. Авто буде доступне в бензиновій та гібридній версіях.   

Раніше ми розповіли, за що в Польщі зараз можуть виписати величезні штрафи водію.  В країні існує низка спеціальних досить відчутних зимових штрафів.  

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