В Украине начало дешеветь топливо. Какие цены на АЗС сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 8 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Кроме того, стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения показала наибольшее падение — более чем на 60 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 8 декабря

По данным мониторингового сайта, 8 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ - 56,61 грн/л;

А-95 - 53,54 грн/л;

А-92 - 51,10 грн/л;

дизельное топливо - 53,35 грн/л;

сжиженный газ - 35,78 грн/л.

Неделю назад

A-95+ - 57,45 грн/л,

А-95 - за 54,10 грн/л,

бензин А-92 - за 51,62 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель - за 54,10 грн/л,

сжиженный газ - 36,69 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 8 декабря

8 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS – 52 грн/л, на А-95 – на АЗС "Маркет" - 49,88 грн/л.

- 49,88 грн/л. А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS - 49,00 грн/л.

ВС RLS - 49,00 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS – 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 36,0 0 грн/л, на KLO – 34,99 г рН/л, на Shell - 36,31 грн/л.

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