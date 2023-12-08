В Украине начало дешеветь топливо. Какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 8 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Кроме того, стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения показала наибольшее падение — более чем на 60 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 8 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 8 декабря
По данным мониторингового сайта, 8 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ - 56,61 грн/л;
- А-95 - 53,54 грн/л;
- А-92 - 51,10 грн/л;
- дизельное топливо - 53,35 грн/л;
- сжиженный газ - 35,78 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ - 57,45 грн/л,
- А-95 - за 54,10 грн/л,
- бензин А-92 - за 51,62 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель - за 54,10 грн/л,
- сжиженный газ - 36,69 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 8 декабря
8 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS – 52 грн/л, на А-95 – на АЗС "Маркет" - 49,88 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS - 49,00 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS – 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза – 36,0 0 грн/л, на KLO – 34,99 г рН/л, на Shell - 36,31 грн/л.
Больше об авто
Напомним, мы писали, что японский конкурент Skoda Fabia и Peugeot 208 будет стоить от 12 тыс. до лари и. Suzuki Motor Corporation начнет продажи абсолютно н компактного хэтчбека В-класса Swift в Японии с середины декабря 2023-го, а с весны следующего года – в Европе. Автомобиль будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.
Ранее мы рассказали, за что в Польше сейчас могут выписать огромные водительские штрафы . В стране существует ряд специальных достаточно ощутимых зимних штрафов.
Читайте Новини.LIVE!