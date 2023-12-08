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В Украине начало дешеветь топливо. Какие цены на АЗС сегодня

8 декабря 2023 06:41
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Украине начало дешеветь топливо. Какие цены на АЗС сегодня
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 8 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине существенно снизились. Кроме того, стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения показала наибольшее падение — более чем на 60 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 8 декабря

Цены на горючее на АЗС 8 декабря

По данным мониторингового сайта, 8 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ - 56,61 грн/л;
  • А-95 - 53,54 грн/л;
  • А-92 - 51,10 грн/л;
  • дизельное топливо - 53,35 грн/л;
  • сжиженный газ - 35,78 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ - 57,45 грн/л,
  • А-95 - за 54,10 грн/л,
  • бензин А-92 - за 51,62 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель - за 54,10 грн/л,
  • сжиженный газ - 36,69 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 8 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 8 декабря

8 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS – 52 грн/л, на А-95 – на АЗС "Маркет"        -   49,88 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS - 49,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS – 48,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза – 36,0 0 грн/л, на KLO – 34,99 г   рН/л, на Shell - 36,31 грн/л.

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Напомним, мы писали, что   японский    конкурент Skoda Fabia и Peugeot 208 будет стоить от 12 тыс. до   лари   и. Suzuki Motor Corporation начнет продажи абсолютно н   компактного хэтчбека В-класса Swift в Японии   с середины декабря 2023-го, а с весны следующего года – в Европе. Автомобиль будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.    

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