Ціни на пальне в вУкраїні станом на 15 грудня 2023 — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 15 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні продовжили знижуватися. Найбільше подешевшав автогаз. Ціни за один літр цього пального впали майже на гривню.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 15 грудня

За даними моніторингового сайту, 15 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 55,50 грн/л;

А-95 — 52,41 грн/л;

А-92 — 49,37 грн/л;

дизельне пальне — 52,18 грн/л;

скраплений газ — 33,09 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 56,37 грн/л,

А-95 — за 53,32 грн/л,

бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 53,14 грн/л,

скраплений газ — 35,18 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 грудня

15 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 51 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л.

ЗС RLS — 47,00 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,60 грн/л, на KLO — 32,88 г рн/л, на Shell — 34,01 грн/л.

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Нагадаємо, стало відомо, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні. Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.

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