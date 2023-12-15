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В Україні обвалились ціни на автогаз. Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні

15 грудня 2023 06:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 15 грудня 2023 — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У п'ятницю, 15 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні продовжили знижуватися. Найбільше подешевшав автогаз. Ціни за один літр цього пального впали майже на гривню.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 15 грудня

За даними моніторингового сайту, 15 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 55,50 грн/л;
  • А-95 — 52,41 грн/л;
  • А-92 — 49,37 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,18 грн/л;
  • скраплений газ — 33,09 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,37 грн/л,
  • А-95 — за 53,32 грн/л,
  • бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 53,14 грн/л,
  • скраплений газ — 35,18 грн.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 15 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 15 грудня

15 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 51 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 47,00 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС RLS — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 33,60 грн/л, на KLO — 32,88 г рн/л, на Shell — 34,01 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, стало відомо, які нові авто можна купити зі знижками перед Новим роком в Україні. Напередодні зимових свят — Різдва та Нового року — в Україні ділова активність знижуються, а з іншого боку, автомобільні дилери намагаються розчистити запаси нерозпроданих машин напередодні наступного сезону. Тому грудень, як правило, стає місяцем найщедрішим на знижки.   

Раніше ми розповіли, про ТОП-3 найнадійніших вживаних BMW. З огляду на стрімке зростання цін, купівля вживаного авто марки BMW, заощадить чимало грошей порівняно з еквівалентною новою машиною. Але важливо отримати в результаті надійний автомобіль, щоб не мати проблем з дорогим ремонтом у майбутньому.  

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