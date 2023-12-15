Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 15 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине продолжили снижаться. Больше всего подешевел автогаз. Цены за один литр этого горючего упали почти на гривну.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 15 декабря

По данным мониторингового сайта, 15 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 55,50 грн/л;

А-95 — 52,41 грн/л;

А-92 — 49,37 грн/л;

дизельное топливо — 52,18 грн/л;

сжиженный газ — 33,09 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 56,37 грн/л,

А-95 — за 53,32 грн/л,

бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 53,14 грн/л,

сжиженный газ — 35,18 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 15 декабря

15 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 51 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS — 47,00 грн/л.

ВС RLS — 47,00 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,60 грн/л, на KLO — 32,88 г рН/л, на Shell — 34,01 грн/л.

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