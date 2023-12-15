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В Украине рухнули цены на автогаз. Сколько стоит горючее на АЗС сегодня

15 декабря 2023 06:45
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В пятницу, 15 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине продолжили снижаться. Больше всего подешевел автогаз. Цены за один литр этого горючего упали почти на гривну.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 15 декабря

Цены на горючее на АЗС 15 декабря

По данным мониторингового сайта, 15 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 55,50 грн/л;
  • А-95 — 52,41 грн/л;
  • А-92 — 49,37 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,18 грн/л;
  • сжиженный газ — 33,09 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 56,37 грн/л,
  • А-95 — за 53,32 грн/л,
  • бензин А-92 — за 50,37 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 53,14 грн/л,
  • сжиженный газ — 35,18 грн.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 15 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 15 декабря

15 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 51 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 48,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 47,00 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС RLS — 47,00 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 33,60 грн/л, на KLO — 32,88 г   рН/л, на Shell — 34,01 грн/л.

Больше об авто

Напомним, стало известно, какие новые автомобили можно купить со скидками перед Новым годом в Украине. В преддверии зимних праздников — Рождества и Нового года — в Украине деловая активность снижается, а с другой стороны, автомобильные дилеры пытаются расчистить запасы нераспроданных машин в преддверии следующего сезона. Поэтому декабрь, как правило, становится самым щедрым месяцем на скидки.    

Ранее мы рассказали, о ТОП-3 самых надежных подержанных BMW. Учитывая стремительный рост цен, покупка подержанного авто марки BMW сэкономит немало денег по сравнению с эквивалентной новой машиной. Но важно получить в результате надежный автомобиль, чтобы не испытывать проблем с дорогим ремонтом в будущем.   

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