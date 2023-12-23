Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow В Україні дешевшає пальне. Які ціни на АЗС сьогодні arrow

В Україні дешевшає пальне. Які ціни на АЗС сьогодні

23 грудня 2023 06:44
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 23 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У субботу, 23 грудня, середні ціни на автогаз та бензин в Україні значно впали. Найбільше змінилась вартість автогазу. Його ціна в середньому знизилась майже на 50 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 23 грудня вас цікавить найбільше:

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 23 грудня

Ціни на пальне на АЗС 23 грудня

За даними моніторингового сайту, 23 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,71 грн/л;
  • А-95 — 51,80 грн/л;
  • А-92 — 49,13 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,79 грн/л;
  • скраплений газ — 31,31 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 55,44 грн/л,
  • А-95 — за 52,31 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,32 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,99 грн/л,
  • скраплений газ — 32,66 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 23 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 23 грудня

23 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,48 г рн/л, на Shell — 31,84 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали як перевезти ялинку в авто та не отримати штраф. Новорічні свята неможливі в Україні без прикраси осели ялинкою. Але чим вище дерево, тим складніше його перевезти в автомобілі без пошкоджень.   

Раніше ми розповіли, що Honda відкликає понад 100 тис. кросоверів CR-V. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила причину.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі