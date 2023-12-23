Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В Украине дешевеет топливо. Какие цены на АЗС сегодня arrow

В Украине дешевеет топливо. Какие цены на АЗС сегодня

23 декабря 2023 06:44
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 23 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 23 декабря, средние цены на газ и бензин в Украине значительно упали. Больше изменилась стоимость автогаза. Его цена в среднем снизилась почти на 50 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 23 декабря вас интересует больше всего:

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 23 декабря

Цены на горючее на АЗС 23 декабря

По данным мониторингового сайта, 23 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,71 грн/л;
  • А-95 — 51,80 грн/л;
  • А-92 — 49,13 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 31,31 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 55,44 грн/л,
  • А-95 — за 52,31 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,32 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,99 грн/л,
  • сжиженный газ — 32,66 грн/л.

Цены на бензин и ДТ в Украине по состоянию на 23 декабря

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 23 декабря

23 декабря топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А   ВС RLS — 46,40 грн/л.  
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.  

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 31,48 г   рН/л, на Shell — 31,84 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали, как перевезти елку в авто и не получить штраф. Новогодние праздники невозможны в Украине без украшения елки. Но чем выше дерево, тем сложнее перевезти его в автомобиле без повреждений.    

Ранее мы рассказали, что Honda отзывает более 100 тыс. кроссоверов CR-V. Национальная администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщила причину.   

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме