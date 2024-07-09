Шахраї в інтернеті — українців попередили про незаконну схему з картками

Банківські картки. Фото: Freepik

У Держспецзв’язку України попереджають про активізацію шахраїв в мережі. Виявлено протиправну схему щодо використання банківських карток.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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Шахрайство з банківськими картками

Як зазначають фахівці, упродовж останнього часу в соціальних мережах почастішала поява оголошень з пропозиціями здати банківські картки "в оренду" за немалу оплату (близько 1 тис. гривень на добу).

Трапляються пропозиції легкого підробітку, де "роботодавці" одразу просять номер банківської картки для того, щоб зарахувати "заробітну плату", або з пропозицією відкриття банківського рахунку на власне ім'я для того, щоб отримати переказ коштів від іншої особи.

Як наголошують у відомстві, за кожною подібною пропозицією криється небезпечна шахрайська схема. Як правило, йдеться про гроші, отримані протиправним шляхом. Це може бути торгівля наркотиками, людьми, тероризм, фішинг, інші злочини.

За участь у подібних схемах загрожують серйозні наслідки: штрафні санкції, конфіскація майна, ув'язнення.

Фахівці пояснили у цьому випадку поняття "грошових мулів" або "дропів". Йдеться про осіб, які дають змогу третій особі (шахраю) за гроші використовувати свій банківський рахунок для здійснення фінансових операцій з коштами незаконного походження.

У результаті дропи протиправно перераховують кошти через різні банківські рахунки, використовуючи власні платіжні картки. Це роблять для того, щоб заплутати роботу слідства.

"Такий процес дає змогу злочинним групам працювати в різних країнах, залишаючись у тіні", — пояснили у відомстві.

Джерело: Держспецзв’язку

Джерело: Держспецзв’язку

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк працює над концепцією "оператора фінансової інклюзії" і планує внести поняття обмеженої банківської ліцензії до банківського законодавства. Наразі проєкт такого закону знаходиться на стадії розробки.

Також ми писали, що уряд погодив з МВФ створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.