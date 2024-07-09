Мошенники в интернете — украинцев предупредили о незаконной схеме с картами

Банковские карты. Фото: Freepik

В Госспецсвязи Украины предупреждают об активизации мошенников в сети. Выявлена противоправная схема использования банковских карт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте также:

Мошенничество с банковскими картами

Как отмечают специалисты, в последнее время в социальных сетях участилось появление объявлений с предложениями сдать банковские карточки "в аренду" за немалую оплату (около 1 тыс. гривен в сутки).

Случаются предложения легкой подработки, где "работодатели" сразу просят номер банковской карты для того, чтобы зачислить "заработную плату", или с предложением открытия банковского счета на собственное имя для получения перевода средств от другого лица.

Как отмечают в ведомстве, за каждым подобным предложением кроется опасная мошенническая схема. Как правило, речь идет о деньгах, полученных противоправным путем. Это может быть торговля наркотиками, людьми, терроризм, фишинг, другие преступления.

За участие в подобных схемах грозят серьезные последствия: штрафные санкции, конфискация имущества, заключение.

Специалисты объяснили в этом случае понятие "денежных мулов" или "дропов". Речь идет о лицах, позволяющих третьему лицу (мошеннику) за деньги использовать свой банковский счет для осуществления финансовых операций со средствами незаконного происхождения.

В результате дропы противоправно перечисляют средства через разные банковские счета, используя собственные платежные карты. Это делают для того, чтобы запутать работу следствия.

"Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени", — пояснили в ведомстве.

Источник: Госспецсвязи

Источник: Госспецсвязи

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк работает над концепцией "оператора финансовой инклюзии" и планирует внести понятие ограниченной банковской лицензии в банковское законодательство. В настоящее время проект такого закона находится в стадии разработки.

Также мы писали, что правительство согласовало с МВФ создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.