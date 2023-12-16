Нерухомість в Україні — як змінились ціни та попит у 2023 році

Український ринок нерухомості зазнав змін — які зараз ціни та попит
У 2023 році на українському ринку нерухомості оживає продаж житла у новобудовах. Показник поновився в середньому на чверть до довоєнного періоду.
Про це йдеться у дослідженні одного з профільних порталів нерухомості.
Попит на житло в Україні
Згідно з цими даними, у третьому кварталі 2023 року продаж квартир у новобудовах зміг поновитися на 24% від показника, що був до війни. Попит зараз сягає 80%.
У Києві та області продаж квартир відновлюється більш повільно і становить 17% від довоєнного рівня. У Львові та області — досягнув 42%.
Зараз продажі відкриті у 83% житлових комплексів в країні, будівництво відновили на 77% будмайданчиках. У грудні в стані будівництва були 916 житлових комплексів, з них 4% — розпродали, у 3% продажі не почались, у 5% — продаж зупинився.
Найбільше житлових комплексів з відкритими продажами у таких регіонах:
- у Києві — 230 об'єктів;
- Київській області — 182;
- Львівській — 238;
- Одеській — 135;
- Івано-Франківській — 91;
- Хмельницькій — 88;
- Тернопільській — 80.
Ціни на ринку нерухомості
За підсумком дослідження, середня вартість на новобудови за поточний рік підвищилась майже у всіх областях.
Проте не змінилися ціни:
- у Києві — 47,3 тис. грн/кв. м;
- Львівській області — 35,8 тис. грн/кв. м;
- Дніпропетровській — 39,2 тис. грн/кв. м.
У деяких регіонах ціни впали. Так, квартири подешевшали:
- в Одеській області — на 6% (до 33 тис. грн за кв. м);
- Вінницькій — на 8% (до 31,1 тис. грн за кв. м);
- Миколаївській — на 21% (до 26,9 тис. грн за кв.м).
Найбільше зростання середньої вартості на житло фіксують:
- у Харківській області — на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м);
- Кіровоградській — на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м);
- Хмельницькій — на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).
При цьому тримають першість із дорожнечі квартир у новобудовах:
- Львів — 48,5 тис. грн/кв. м;
- Київ — 48 тис. грн/кв. м;
- Ужгород — 41,5 тис. грн/кв. м;
- Дніпро — 40 тис. грн/кв. м;
- Одеса — 36,2 тис. грн/кв. м.
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Нагадаємо, у Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів, під час якої переоформили 16 квартир киян на своїх родичів. Серед підозрюваних — адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи.
Також ми писали, що в Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.
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