Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Український ринок нерухомості зазнав змін — які зараз ціни та попит arrow

Український ринок нерухомості зазнав змін — які зараз ціни та попит

16 грудня 2023 13:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — як змінились ціни та попит у 2023 році
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році на українському ринку нерухомості оживає продаж житла у новобудовах. Показник поновився в середньому на чверть до довоєнного періоду.

Про це йдеться у дослідженні одного з профільних порталів нерухомості.

Читайте також:

Попит на житло в Україні

Згідно з цими даними, у третьому кварталі 2023 року продаж квартир у новобудовах зміг поновитися на 24% від показника, що був до війни. Попит зараз сягає 80%.

У Києві та області продаж квартир відновлюється більш повільно і становить 17% від довоєнного рівня. У Львові та області — досягнув 42%.

Зараз продажі відкриті у 83% житлових комплексів в країні, будівництво відновили на 77% будмайданчиках. У грудні в стані будівництва були 916 житлових комплексів, з них 4% — розпродали, у 3% продажі не почались, у 5% — продаж зупинився.

 

ціни на квартири
Джерело: ЛУН

Найбільше житлових комплексів з відкритими продажами у таких регіонах:

  • у Києві — 230 об'єктів;
  • Київській області — 182;
  • Львівській — 238;
  • Одеській — 135;
  • Івано-Франківській — 91;
  • Хмельницькій — 88;
  • Тернопільській — 80.

Ціни на ринку нерухомості

За підсумком дослідження, середня вартість на новобудови за поточний рік підвищилась майже у всіх областях.

Проте не змінилися ціни:

  • у Києві — 47,3 тис. грн/кв. м;
  • Львівській області — 35,8 тис. грн/кв. м;
  • Дніпропетровській — 39,2 тис. грн/кв. м.

У деяких регіонах ціни впали. Так, квартири подешевшали:

  • в Одеській області — на 6% (до 33 тис. грн за кв. м);
  • Вінницькій — на 8% (до 31,1 тис. грн за кв. м);
  • Миколаївській — на 21% (до 26,9 тис. грн за кв.м).

 

ціни на квартири
Джерело: ЛУН

Найбільше зростання середньої вартості на житло фіксують:

  • у Харківській області — на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м);
  • Кіровоградській — на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м);
  • Хмельницькій — на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).

При цьому тримають першість із дорожнечі квартир у новобудовах:

  • Львів — 48,5 тис. грн/кв. м;
  • Київ — 48 тис. грн/кв. м;
  • Ужгород — 41,5 тис. грн/кв. м;
  • Дніпро — 40 тис. грн/кв. м;
  • Одеса — 36,2 тис. грн/кв. м.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, у Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів, під час якої переоформили 16 квартир киян на своїх родичів. Серед підозрюваних — адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи. 

Також ми писали, що в Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі