Нерухомість в Україні — як змінились ціни та попит у 2023 році

Ключі від квартири. Фото: Unplush

У 2023 році на українському ринку нерухомості оживає продаж житла у новобудовах. Показник поновився в середньому на чверть до довоєнного періоду.

Про це йдеться у дослідженні одного з профільних порталів нерухомості.

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Попит на житло в Україні

Згідно з цими даними, у третьому кварталі 2023 року продаж квартир у новобудовах зміг поновитися на 24% від показника, що був до війни. Попит зараз сягає 80%.

У Києві та області продаж квартир відновлюється більш повільно і становить 17% від довоєнного рівня. У Львові та області — досягнув 42%.

Зараз продажі відкриті у 83% житлових комплексів в країні, будівництво відновили на 77% будмайданчиках. У грудні в стані будівництва були 916 житлових комплексів, з них 4% — розпродали, у 3% продажі не почались, у 5% — продаж зупинився.

Джерело: ЛУН

Найбільше житлових комплексів з відкритими продажами у таких регіонах:

у Києві — 230 об'єктів;

Київській області — 182;

Львівській — 238;

Одеській — 135;

Івано-Франківській — 91;

Хмельницькій — 88;

Тернопільській — 80.

Ціни на ринку нерухомості

За підсумком дослідження, середня вартість на новобудови за поточний рік підвищилась майже у всіх областях.

Проте не змінилися ціни:

у Києві — 47,3 тис. грн/кв. м;

Львівській області — 35,8 тис. грн/кв. м;

Дніпропетровській — 39,2 тис. грн/кв. м.

У деяких регіонах ціни впали. Так, квартири подешевшали:

в Одеській області — на 6% (до 33 тис. грн за кв. м);

Вінницькій — на 8% (до 31,1 тис. грн за кв. м);

Миколаївській — на 21% (до 26,9 тис. грн за кв.м).

Джерело: ЛУН

Найбільше зростання середньої вартості на житло фіксують:

у Харківській області — на 35% (до 28,3 тис. грн/кв. м);

Кіровоградській — на 26% (до 31,5 тис. грн/кв. м);

Хмельницькій — на 22% (до 24,3 тис. грн/кв. м).

При цьому тримають першість із дорожнечі квартир у новобудовах:

Львів — 48,5 тис. грн/кв. м;

Київ — 48 тис. грн/кв. м;

Ужгород — 41,5 тис. грн/кв. м;

Дніпро — 40 тис. грн/кв. м;

Одеса — 36,2 тис. грн/кв. м.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, у Києві шахраї провернули житлову аферу на мільйон доларів, під час якої переоформили 16 квартир киян на своїх родичів. Серед підозрюваних — адвокати, нотаріуси, державний реєстратор і цивільні особи.

Також ми писали, що в Україні склали рейтинг міст за відсотком середньої заробітної платні, який йде на оренду житла. Подекуди українці віддають до 80% заробітку на винайм тимчасової оселі.