Недвижимость в Украине — как изменились цены и спрос в 2023 году

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В 2023 году на украинском рынке недвижимости оживает продажа жилья в новостройках. Показатель возобновился в среднем на четверть до довоенного периода.

Об этом говорится в исследовании одного из профильных порталов недвижимости.

Читайте также:

Спрос на жилье в Украине

Согласно этим данным, в третьем квартале 2023 года продажа квартир в новостройках смогла возобновиться на 24% от показателя, который был до войны. Спрос сейчас достигает 80%.

В Киеве и области продажа квартир возобновляется медленнее и составляет 17% от довоенного уровня. Во Львове и области достигла 42%.

В настоящее время продажи открыты в 83% жилых комплексов в стране, строительство возобновили на 77% стройплощадках. В декабре в состоянии строительства были 916 жилых комплексов, из них 4% — распродали, в 3% продажи не начались, в 5% — продажи остановились.

Источник: ЛУН

Больше всего жилых комплексов с открытыми продажами в таких регионах:

в Киеве — 230 объектов;

Киевской области — 182;

Львовской — 238;

Одесской — 135;

Ивано-Франковской — 91;

Хмельницкой — 88;

Тернопольской — 80.

Цены на рынке недвижимости

По итогам исследования, средняя стоимость новостроек за текущий год повысилась почти во всех областях.

Однако не изменились цены:

в Киеве — 47,3 тыс. грн/кв. м;

Львовской области — 35,8 тыс. грн/кв. м;

Днепропетровской — 39,2 тыс. грн/кв. м.

В некоторых регионах цены упали. Так, квартиры подешевели:

в Одесской области — на 6% (до 33 тыс. грн за кв. м);

Винницкой — на 8% (до 31,1 тыс. грн за кв. м);

Николаевской — на 21% (до 26,9 тыс. грн за кв.м).

Источник: ЛУН

Наибольший рост средней стоимости на жилье фиксируют:

в Харьковской области — на 35% (до 28,3 тыс. грн/кв. м);

Кировоградской — на 26% (до 31,5 тыс. грн/кв. м);

Хмельницкой — на 22% (до 24,3 тыс. грн/кв. м).

При этом держат первенство по дороговизне квартир в новостройках:

Львов — 48,5 тыс. грн/кв. м;

Киев — 48 тыс. грн/кв. м;

Ужгород — 41,5 тыс. грн/кв. м;

Днепр — 40 тыс. грн/кв. м;

Одесса — 36,2 тыс. грн/кв. м.

Больше о недвижимости

Напомним, в Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов, во время которой переоформили 16 квартир киевлян на своих родственников. Среди подозреваемых — адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица.

Также мы писали, что в Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на имущество временного дома.