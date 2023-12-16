Недвижимость в Украине — как изменились цены и спрос в 2023 году

Украинский рынок недвижимости претерпел изменения — какие сейчас цены и спрос
В 2023 году на украинском рынке недвижимости оживает продажа жилья в новостройках. Показатель возобновился в среднем на четверть до довоенного периода.
Об этом говорится в исследовании одного из профильных порталов недвижимости.
Спрос на жилье в Украине
Согласно этим данным, в третьем квартале 2023 года продажа квартир в новостройках смогла возобновиться на 24% от показателя, который был до войны. Спрос сейчас достигает 80%.
В Киеве и области продажа квартир возобновляется медленнее и составляет 17% от довоенного уровня. Во Львове и области достигла 42%.
В настоящее время продажи открыты в 83% жилых комплексов в стране, строительство возобновили на 77% стройплощадках. В декабре в состоянии строительства были 916 жилых комплексов, из них 4% — распродали, в 3% продажи не начались, в 5% — продажи остановились.
Больше всего жилых комплексов с открытыми продажами в таких регионах:
- в Киеве — 230 объектов;
- Киевской области — 182;
- Львовской — 238;
- Одесской — 135;
- Ивано-Франковской — 91;
- Хмельницкой — 88;
- Тернопольской — 80.
Цены на рынке недвижимости
По итогам исследования, средняя стоимость новостроек за текущий год повысилась почти во всех областях.
Однако не изменились цены:
- в Киеве — 47,3 тыс. грн/кв. м;
- Львовской области — 35,8 тыс. грн/кв. м;
- Днепропетровской — 39,2 тыс. грн/кв. м.
В некоторых регионах цены упали. Так, квартиры подешевели:
- в Одесской области — на 6% (до 33 тыс. грн за кв. м);
- Винницкой — на 8% (до 31,1 тыс. грн за кв. м);
- Николаевской — на 21% (до 26,9 тыс. грн за кв.м).
Наибольший рост средней стоимости на жилье фиксируют:
- в Харьковской области — на 35% (до 28,3 тыс. грн/кв. м);
- Кировоградской — на 26% (до 31,5 тыс. грн/кв. м);
- Хмельницкой — на 22% (до 24,3 тыс. грн/кв. м).
При этом держат первенство по дороговизне квартир в новостройках:
- Львов — 48,5 тыс. грн/кв. м;
- Киев — 48 тыс. грн/кв. м;
- Ужгород — 41,5 тыс. грн/кв. м;
- Днепр — 40 тыс. грн/кв. м;
- Одесса — 36,2 тыс. грн/кв. м.
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Напомним, в Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов, во время которой переоформили 16 квартир киевлян на своих родственников. Среди подозреваемых — адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица.
Также мы писали, что в Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на имущество временного дома.
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