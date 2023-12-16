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Украинский рынок недвижимости претерпел изменения — какие сейчас цены и спрос

16 декабря 2023 13:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине — как изменились цены и спрос в 2023 году
Ключи от квартиры. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2023 году на украинском рынке недвижимости оживает продажа жилья в новостройках. Показатель возобновился в среднем на четверть до довоенного периода.

Об этом говорится в исследовании одного из профильных порталов недвижимости.

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Спрос на жилье в Украине

Согласно этим данным, в третьем квартале 2023 года продажа квартир в новостройках смогла возобновиться на 24% от показателя, который был до войны. Спрос сейчас достигает 80%.

В Киеве и области продажа квартир возобновляется медленнее и составляет 17% от довоенного уровня. Во Львове и области достигла 42%.

В настоящее время продажи открыты в 83% жилых комплексов в стране, строительство возобновили на 77% стройплощадках. В декабре в состоянии строительства были 916 жилых комплексов, из них 4% — распродали, в 3% продажи не начались, в 5% — продажи остановились.

 

цены на квартиры
Источник: ЛУН

Больше всего жилых комплексов с открытыми продажами в таких регионах:

  • в Киеве — 230 объектов;
  • Киевской области — 182;
  • Львовской — 238;
  • Одесской — 135;
  • Ивано-Франковской — 91;
  • Хмельницкой — 88;
  • Тернопольской — 80.

Цены на рынке недвижимости

По итогам исследования, средняя стоимость новостроек за текущий год повысилась почти во всех областях.

Однако не изменились цены:

  • в Киеве — 47,3 тыс. грн/кв. м;
  • Львовской области — 35,8 тыс. грн/кв. м;
  • Днепропетровской — 39,2 тыс. грн/кв. м.

В некоторых регионах цены упали. Так, квартиры подешевели:

  • в Одесской области — на 6% (до 33 тыс. грн за кв. м);
  • Винницкой — на 8% (до 31,1 тыс. грн за кв. м);
  • Николаевской — на 21% (до 26,9 тыс. грн за кв.м).

 

цены на квартиры
Источник: ЛУН

Наибольший рост средней стоимости на жилье фиксируют:

  • в Харьковской области — на 35% (до 28,3 тыс. грн/кв. м);
  • Кировоградской — на 26% (до 31,5 тыс. грн/кв. м);
  • Хмельницкой — на 22% (до 24,3 тыс. грн/кв. м).

При этом держат первенство по дороговизне квартир в новостройках:

  • Львов — 48,5 тыс. грн/кв. м;
  • Киев — 48 тыс. грн/кв. м;
  • Ужгород — 41,5 тыс. грн/кв. м;
  • Днепр — 40 тыс. грн/кв. м;
  • Одесса — 36,2 тыс. грн/кв. м.

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Напомним, в Киеве мошенники провернули жилую аферу на миллион долларов, во время которой переоформили 16 квартир киевлян на своих родственников. Среди подозреваемых — адвокаты, нотариусы, государственный регистратор и гражданские лица.

Также мы писали, что в Украине составили рейтинг городов по проценту средней заработной платы, который идет на аренду жилья. Кое-где украинцы отдают до 80% заработка на имущество временного дома.

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