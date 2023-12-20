Україна скоротила свої потреби в допомозі від міжнародних партнерів

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото міністерства

Україна зменшила свої потреби в міжнародній фінансовій допомозі майже на чотири мільярди доларів. Відтак, бюджет потреб у 2024 році становитиме 37,3 млрд доларів.

Про це повідомляють в Міністерстві фінансів України.

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Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що Україні вдалося зменшити потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Це вдалося завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Відтак замість 41 млрд доларів, Україна потребує 37, 3 млрд. Окрім того, скоротили всі капітальні видатки держбюджету.

"У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно шляхом внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів", — зазначив міністр.

Загалом, за 2023 рік Україна вже отримала 39 млрд доларів допомоги, а до кінця сума сягне до 42,3 млрд доларів.

Марченко зауважив наскільки важлива підтримка країн G7 для України, адже під час війни це дозволило зберегти економічну стабільність нашої держави.

"У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5%, інфляція знизилась із 26,6% минулого року до 5,1% у листопаді цього року. За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 млрд доларів США порівняно з аналогічним періодом 2022 року", — додав Міністр фінансів України.

Нагадаємо, нещодавно речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що США не мають жодного альтернативного джерела для фінансування України. Попри те, що Адміністрація Байдена виступає за повну підтримку нашої країни, остаточне рішення ухвалює Конгрес.