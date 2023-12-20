Украина сократила свои потребности в помощи международных партнеров

Министр финансов Сергей Марченко. Фото министерства

Украина снизила свои потребности в международной финансовой помощи почти на четыре миллиарда долларов. Следовательно, бюджет потребностей в 2024 году составит 37,3 млрд долларов.

Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

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Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что Украине удалось снизить потребность во внешнем финансировании на 2024 год. Это удалось благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и другим мерам. Кроме того, сократили все капитальные расходы госбюджета. Так, вместо 41 млрд долларов Украина нуждается в 37, 3 млрд.

"В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно путем внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров", — отметил министр.

В целом за 2023 год Украина уже получила 39 млрд долларов помощи, а к концу сумма достигнет 42,3 млрд долларов.

Марченко отметил, насколько важна поддержка стран G7 для Украины, ведь во время войны это позволило сохранить экономическую стабильность нашего государства.

"В 2023 году экономика Украины демонстрирует устойчивость и развитие. Рост ВВП прогнозируется на уровне до 5%, инфляция снизилась с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года. За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличен на 4,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — добавил Министр финансов Украины.

Напомним, недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у США нет никакого альтернативного источника для финансирования Украины. Несмотря на то, что Администрация Байдена выступает за полную поддержку нашей страны, окончательное решение принимает Конгресс.