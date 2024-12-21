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Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

21 грудня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні продовжують зростати ціни на ячмінь. Експерти відзначають, що за останні два тижні експортні ціни на фуражний ячмінь у портах Чорного моря зросли на 200-300 грн за тонну. Трейдери активно шукають партії ячменю, але виробники стримують продажі, попри те, що ціни залишаються вищими, ніж у попередні сезони.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 грудня 2024 року.

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Станом на 21 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 098 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на
21 грудня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня зростали декілька разів. Так, у п'ятницю, 13 грудня, середня ціна тонни ячменю становила 7 993 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. З вівторка, 17 грудня, по п'ятницю, 20 грудня, ціна ячменю зростала декілька разів. В останній раз вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 8 098 грн за тонну. Такі ціни на ячмінь тримаються й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Шосткинський елеватор" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Рішення про це регулятор ухвалив 17 грудня, встановивши суму штрафу у розмірі 64 251 гривню.

Згідно з офіційним повідомленням АМКУ, причиною накладення штрафу стало неподання компанією інформації, яку запросив заступник голови Антимонопольного комітету — державний уповноважений. Вимога була висунута 11 листопада 2022 року, проте ТОВ "Шосткинський елеватор" не надало необхідні дані у встановлений термін, що стало підставою для санкцій.

Компанія була оштрафована на підставі пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", який передбачає відповідальність за ненадання інформації на запит Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, в уряді вирішили боротися з тіньовими компаніями, які завдають шкоди державі, експортуючи зерно невідомого походження. Міністерство аграрної політики та продовольства встановило мінімальні ціни на аграрну продукцію, яка підпадає під режим експортного забезпечення.

Крім того, у 2025 році зміняться правила бронювання працівників аграрних підприємств. Підприємства повинні будуть підтвердити свій статус критично важливих, а працівники мають отримувати щонайменше 20 тисяч гривень на місяць.

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