Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні arrow

Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

21 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Збирання врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Україні продовжують зростати ціни на ячмінь. Експерти відзначають, що за останні два тижні експортні ціни на фуражний ячмінь у портах Чорного моря зросли на 200-300 грн за тонну. Трейдери активно шукають партії ячменю, але виробники стримують продажі, попри те, що ціни залишаються вищими, ніж у попередні сезони.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 грудня 2024 року.

Читайте также:

Станом на 21 грудня середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 098 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на
21 грудня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на ячмінь упродовж останнього тижня зростали декілька разів. Так, у п'ятницю, 13 грудня, середня ціна тонни ячменю становила 7 993 грн. Це було найнижчим показником за 7 днів. З вівторка, 17 грудня, по п'ятницю, 20 грудня, ціна ячменю зростала декілька разів. В останній раз вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 8 098 грн за тонну. Такі ціни на ячмінь тримаються й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 21 грудня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Шосткинський елеватор" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Рішення про це регулятор ухвалив 17 грудня, встановивши суму штрафу у розмірі 64 251 гривню.

Згідно з офіційним повідомленням АМКУ, причиною накладення штрафу стало неподання компанією інформації, яку запросив заступник голови Антимонопольного комітету – державний уповноважений. Вимога була висунута 11 листопада 2022 року, проте ТОВ "Шосткинський елеватор" не надало необхідні дані у встановлений термін, що стало підставою для санкцій.

Компанія була оштрафована на підставі пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", який передбачає відповідальність за ненадання інформації на запит Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, в уряді вирішили боротися з тіньовими компаніями, які завдають шкоди державі, експортуючи зерно невідомого походження. Міністерство аграрної політики та продовольства встановило мінімальні ціни на аграрну продукцію, яка підпадає під режим експортного забезпечення.

Крім того, у 2025 році зміняться правила бронювання працівників аграрних підприємств. Підприємства повинні будуть підтвердити свій статус критично важливих, а працівники мають отримувати щонайменше 20 тисяч гривень на місяць.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии ячмень

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

06:35 Тренд на фриланс — почему отказываются от традиционного найма

06:35 На какой монете украинцы могут обогатиться — дорогой штамм

06:33 Деньги за пропавшего без вести — сроки рассмотрения заявления

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:30 Как узнать о том, действует ли отсрочка

06:25 Украина получит более миллиарда долларов транша от МВФ, — Шмыгаль

06:13 Премьер Фицо требует газа от Украины — угрожает проблемами

06:10 Пенсии для УБД — какие будут действовать условия в 2025 году

06:05 Михаилу Саакашвили исполнилось 56 — что известно о политике

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

06:35 Тренд на фриланс — почему отказываются от традиционного найма

06:35 На какой монете украинцы могут обогатиться — дорогой штамм

06:33 Деньги за пропавшего без вести — сроки рассмотрения заявления

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

06:30 Как узнать о том, действует ли отсрочка

06:25 Украина получит более миллиарда долларов транша от МВФ, — Шмыгаль

06:13 Премьер Фицо требует газа от Украины — угрожает проблемами

06:10 Пенсии для УБД — какие будут действовать условия в 2025 году

06:05 Михаилу Саакашвили исполнилось 56 — что известно о политике

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь