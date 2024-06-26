Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 26 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: rapidcastings.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній займає одне з провідних місць серед матеріалів, що підлягають переробці — перетворенні брухту на нові вироби. Цей метал можна багаторазово переробляти без втрати якості, що робить його особливо привабливим для пунктів прийому металобрухту. Тому здавання алюмінієвих відходів може стати дуже вигідним джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 26 червня.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

У 2022 році світове виробництво алюмінієвих банок для напоїв склало близько 300 мільярдів одиниць, що становить приблизно третину загального обсягу виробництва напоїв. Близько 20% напоїв упаковуються в багатошарові контейнери з алюмінієвим покриттям, які використовуються переважно для соків, молока та інших харчових продуктів.

Алюмінієва фольга ідеально підходить для зберігання, оскільки алюміній може блокувати вологу, бактерії, мікроорганізми, світло, кисень та інші гази. Завдяки цим властивостям алюмінієва фольга широко застосовується для пакування ліків.

Алюміній використовується для створення інноваційного матеріалу, відомого як "розумна тканина". Цей матеріал отримав свою назву завдяки здатності не лише зберігати тепло, а й забезпечувати охолодження. Ефект досягається шляхом тонких шарів алюмінію, нанесених на поверхню тканини. Завдяки чудовій теплопровідності цього металу, цей матеріал здатний швидко поглинати та віддавати тепло.

Використання алюмінію у виробництві гаджетів дозволяє досягти легкості, ергономічності та привабливого дизайну. Apple переважно використовує алюмінієві деталі у своїх iPhone та MacBook. Інші високотехнологічні бренди електроніки, такі як виробник аудіотехніки Bang & Olufsen, також надають перевагу алюмінію для виготовлення своїх виробів.

Космічний корабель НАСА "Оріон" виготовлений із алюмінію. Цей апарат, призначений для дослідження далекого космосу, значною мірою складається з алюмінієвих сплавів. У рамках програми "Артеміда" НАСА планує запустити шість космічних апаратів для виконання щонайменше 12 місій.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 85 грн;

Вінницька область — від 60 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 65 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;

Житомирська область — від 50 до 65 грн;

Закарпатська область — від 50 до 60 грн;

Запорізька область — від 50 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 65 грн;

Львівська область — від 40 до 50 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 40 до 55 грн;

Сумська область — від 40 до 50 грн;

Тернопільська область — від 40 до 55 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 55 грн;

Черкаська область — від 40 до 60 грн;

Чернівецька область — від 45 до 65 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на латунь, золото та мідь.