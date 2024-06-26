Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: rapidcastings.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий занимает одно из ведущих мест среди материалов, подлежащих переработке — превращению лома в новые изделия. Этот металл можно многократно перерабатывать без потери качества, что делает его особенно привлекательным для пунктов приема металлолома. Поэтому сдача алюминиевых отходов может стать очень выгодным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 26 июня.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

В 2022 году мировое производство алюминиевых банок для напитков составило около 300 миллиардов единиц, что составляет около трети общего объема производства напитков. Около 20% напитков упаковываются в многослойные контейнеры с алюминиевым покрытием, которые используются преимущественно для соков, молока и других пищевых продуктов.

Алюминиевая фольга идеально подходит для хранения, поскольку алюминий может блокировать влагу, бактерии, микроорганизмы, свет, кислород и другие газы. Благодаря этим свойствам алюминиевая фольга широко применяется для упаковки лекарства.

Алюминий используется для создания инновационного материала, известного как "умная ткань". Этот материал получил свое название благодаря способности не только сохранять тепло, но и обеспечивать охлаждение. Эффект достигается путем тонких слоев алюминия, нанесенных на поверхность ткани. Благодаря отличной теплопроводности этого металла этот материал способен быстро поглощать и отдавать тепло.

Использование алюминия в производстве гаджетов позволяет добиться легкости, эргономики и привлекательного дизайна. Apple в основном использует алюминиевые детали в своих iPhone и MacBook. Другие высокотехнологичные бренды электроники, такие как производитель аудиотехники Bang & Olufsen, также предпочитают алюминий для изготовления своих изделий.

Космический корабль НАСА "Орион" изготовлен из алюминия. Этот аппарат, предназначенный для исследования дальнего космоса, в значительной степени состоит из алюминиевых сплавов. В рамках программы "Артемида" НАСА планирует запустить шесть космических аппаратов для выполнения не менее 12 миссий.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в июне.

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 85 грн;

Винницкая область — от 60 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 70 грн;

Житомирская область — от 50 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 60 грн;

Запорожская область — от 50 до 65 грн;

Ивано—Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 40 до 50 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 40 до 55 грн;

Сумская область – от 40 до 50 грн;

Тернопольская область — от 40 до 55 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в июне. Еще мы собрали цены на латунь, золото и медь.