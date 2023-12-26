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Субсидії у 2024 році — що чекає одержувачів допомоги

26 грудня 2023 07:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога на оплату комуналки — що чекає субсидіантів 2024 році
Гроші та платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українському уряді обіцяють зберегти для громадян України можливість отримання допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, оцінять результати експериментального проєкту, запущеного цьогоріч.

У цьому запевнили у Міністерстві соціальної політики, пише thepage.

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Житлові субсидії у 2024 році

За чинними правилами, право на отримання субсидії наступного року так само надалі матимуть ті громадяни, чиї витрати на сплату комунальних рахунків перевищують 15% від загального доходу родини за місяць. Сума фінансової держдопомоги розраховується індивідуально.

У Міністерстві зазначили, що не планують змін в системі виплати допомоги на оплату "комуналки".

Там наголосили, що систематично аналізують можливі зміни в порядку надання субсидій, зважаючи на особливості та проблеми, які пов’язані з втіленням відповідної програми.

Які суми допомоги

Зокрема, середня сума виплат у жовтні 2023 року становила 850 гривень, а взимку — удвічі більша.

У 2024 році розмір субсидії має зрости. У держбюджеті закладено 49,9 млрд грн видатків на субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Обсяг грошей на третину більший проти 2023 року. Очікується, що субсидії отримають значно більше домогосподарств — 3,2 млн.

Як оформити субсидію

Громадяни мають подавати заяви в органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього треба:

  • скласти заяву, використовуючи визначений шаблон;
  • додати копію договору оренди житла (якщо є);
  • заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї родини.
  • розширити заяву додатковими довідками (за наявності).

Також можна швидко оформити субсидію дистанційно через мобільний застосунок "Дія" чи сайті Пенсійного фонду. Це можна зробити у кілька кроків:

  • обрати розділ "Послуги" і перейти у пункт "Заява на субсидію";
  • заповнити всі обов'язкові поля і перевірити правильність автоматично введених даних;
  • визначити, на які житлово-комунальні послуги необхідна субсидія;
  • заявити все майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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