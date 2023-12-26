Допомога на оплату комуналки — що чекає субсидіантів 2024 році

Гроші та платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді обіцяють зберегти для громадян України можливість отримання допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, оцінять результати експериментального проєкту, запущеного цьогоріч.

У цьому запевнили у Міністерстві соціальної політики, пише thepage.

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Житлові субсидії у 2024 році

За чинними правилами, право на отримання субсидії наступного року так само надалі матимуть ті громадяни, чиї витрати на сплату комунальних рахунків перевищують 15% від загального доходу родини за місяць. Сума фінансової держдопомоги розраховується індивідуально.

У Міністерстві зазначили, що не планують змін в системі виплати допомоги на оплату "комуналки".

Там наголосили, що систематично аналізують можливі зміни в порядку надання субсидій, зважаючи на особливості та проблеми, які пов’язані з втіленням відповідної програми.

Які суми допомоги

Зокрема, середня сума виплат у жовтні 2023 року становила 850 гривень, а взимку — удвічі більша.

У 2024 році розмір субсидії має зрости. У держбюджеті закладено 49,9 млрд грн видатків на субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Обсяг грошей на третину більший проти 2023 року. Очікується, що субсидії отримають значно більше домогосподарств — 3,2 млн.

Як оформити субсидію

Громадяни мають подавати заяви в органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього треба:

скласти заяву, використовуючи визначений шаблон;

додати копію договору оренди житла (якщо є);

заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї родини.

розширити заяву додатковими довідками (за наявності).

Також можна швидко оформити субсидію дистанційно через мобільний застосунок "Дія" чи сайті Пенсійного фонду. Це можна зробити у кілька кроків:

обрати розділ "Послуги" і перейти у пункт "Заява на субсидію";

заповнити всі обов'язкові поля і перевірити правильність автоматично введених даних;

визначити, на які житлово-комунальні послуги необхідна субсидія;

заявити все майно і вказати технічні особливості домогосподарства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.