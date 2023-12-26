Допомога на оплату комуналки — що чекає субсидіантів 2024 році

Субсидії у 2024 році — що чекає одержувачів допомоги
В українському уряді обіцяють зберегти для громадян України можливість отримання допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, оцінять результати експериментального проєкту, запущеного цьогоріч.
У цьому запевнили у Міністерстві соціальної політики, пише thepage.
Житлові субсидії у 2024 році
За чинними правилами, право на отримання субсидії наступного року так само надалі матимуть ті громадяни, чиї витрати на сплату комунальних рахунків перевищують 15% від загального доходу родини за місяць. Сума фінансової держдопомоги розраховується індивідуально.
У Міністерстві зазначили, що не планують змін в системі виплати допомоги на оплату "комуналки".
Там наголосили, що систематично аналізують можливі зміни в порядку надання субсидій, зважаючи на особливості та проблеми, які пов’язані з втіленням відповідної програми.
Які суми допомоги
Зокрема, середня сума виплат у жовтні 2023 року становила 850 гривень, а взимку — удвічі більша.
У 2024 році розмір субсидії має зрости. У держбюджеті закладено 49,9 млрд грн видатків на субсидії та пільги на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.
Обсяг грошей на третину більший проти 2023 року. Очікується, що субсидії отримають значно більше домогосподарств — 3,2 млн.
Як оформити субсидію
Громадяни мають подавати заяви в органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Для цього треба:
- скласти заяву, використовуючи визначений шаблон;
- додати копію договору оренди житла (якщо є);
- заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток всієї родини.
- розширити заяву додатковими довідками (за наявності).
Також можна швидко оформити субсидію дистанційно через мобільний застосунок "Дія" чи сайті Пенсійного фонду. Це можна зробити у кілька кроків:
- обрати розділ "Послуги" і перейти у пункт "Заява на субсидію";
- заповнити всі обов'язкові поля і перевірити правильність автоматично введених даних;
- визначити, на які житлово-комунальні послуги необхідна субсидія;
- заявити все майно і вказати технічні особливості домогосподарства.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.
Читайте Новини.LIVE!