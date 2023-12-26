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Субсидии в 2024 году — что ждет получателей помощи

26 декабря 2023 07:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь на оплату коммуналки — что ждет субсидиантов в 2024 году
Деньги и платежи в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве обещают сохранить для граждан Украины возможность получения помощи в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в 2024 году. В частности, оценят результаты экспериментального проекта, запущенного в этом году.

В этом заверили в Министерстве социальной политики, пишет thepage.

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По действующим правилам, в следующем году право на получение субсидии так же будут иметь те граждане, чьи расходы на уплату коммунальных счетов превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Сумма финансовой госпомощи рассчитывается индивидуально.

В Министерстве отметили, что не планируют изменения в системе выплаты пособия на оплату "коммуналки".

Там подчеркнули, что систематически анализируют возможные изменения в порядке предоставления субсидий, учитывая особенности и проблемы, связанные с осуществлением соответствующей программы.

Какие суммы помощи

В частности, средняя сумма выплат в октябре 2023 года составила 850 гривен, а зимой — вдвое больше. В 2024 году размер субсидии должен увеличиться.

В госбюджете заложено 49,9 млрд грн расходов на субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Объем денег на треть больше против 2023 года. Ожидается, что субсидии получат гораздо больше домохозяйств — 3,2 млн.

Как оформить субсидию

Граждане должны подавать заявления в органы Пенсионного фонда (ПФУ). Для этого нужно:

  • составить заявление, используя определенный шаблон;
  • добавить копию договора аренды жилья (если есть);
  • заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи.
  • расширить заявление дополнительными справками (при наличии).

Также можно быстро оформить субсидию дистанционно через мобильное приложение "Дія" или на сайте Пенсионного фонда. Это можно сделать в несколько шагов:

  • выбрать раздел "Услуги" и перейти в пункт "Заявление на субсидию";
  • заполнить все обязательные поля и проверить правильность автоматически вводимых данных;
  • определить, на какие жилищно-коммунальные услуги необходима субсидия;
  • заявить все имущество и указать технические особенности домохозяйства.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

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