Помощь на оплату коммуналки — что ждет субсидиантов в 2024 году

Субсидии в 2024 году — что ждет получателей помощи
В украинском правительстве обещают сохранить для граждан Украины возможность получения помощи в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в 2024 году. В частности, оценят результаты экспериментального проекта, запущенного в этом году.
В этом заверили в Министерстве социальной политики, пишет thepage.
Жилищные субсидии в 2024 году
По действующим правилам, в следующем году право на получение субсидии так же будут иметь те граждане, чьи расходы на уплату коммунальных счетов превышают 15% от общего дохода семьи за месяц. Сумма финансовой госпомощи рассчитывается индивидуально.
В Министерстве отметили, что не планируют изменения в системе выплаты пособия на оплату "коммуналки".
Там подчеркнули, что систематически анализируют возможные изменения в порядке предоставления субсидий, учитывая особенности и проблемы, связанные с осуществлением соответствующей программы.
Какие суммы помощи
В частности, средняя сумма выплат в октябре 2023 года составила 850 гривен, а зимой — вдвое больше. В 2024 году размер субсидии должен увеличиться.
В госбюджете заложено 49,9 млрд грн расходов на субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
Объем денег на треть больше против 2023 года. Ожидается, что субсидии получат гораздо больше домохозяйств — 3,2 млн.
Как оформить субсидию
Граждане должны подавать заявления в органы Пенсионного фонда (ПФУ). Для этого нужно:
- составить заявление, используя определенный шаблон;
- добавить копию договора аренды жилья (если есть);
- заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи.
- расширить заявление дополнительными справками (при наличии).
Также можно быстро оформить субсидию дистанционно через мобильное приложение "Дія" или на сайте Пенсионного фонда. Это можно сделать в несколько шагов:
- выбрать раздел "Услуги" и перейти в пункт "Заявление на субсидию";
- заполнить все обязательные поля и проверить правильность автоматически вводимых данных;
- определить, на какие жилищно-коммунальные услуги необходима субсидия;
- заявить все имущество и указать технические особенности домохозяйства.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.
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