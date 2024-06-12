ПриватБанк предоставил возможность продаж через бот — как воспользоваться

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк предоставил возможность украинским предпринимателям и малому бизнесу осуществлять продажи своих товаров и услуг "в рассрочку" через бот. Речь идет об изменениях в услугах "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка".

Об этом сообщил пресс-центр ПриватБанка.

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Как пояснили в финучреждении, для того чтобы осуществлять продажи товаров по услуге "Оплата частями" не обязательно иметь в наличии физический POS-терминал банка или подключать сервис интернет-эквайринга, интеграцию с соответствующим сервисом. Теперь реализовать товары "в рассрочку" станет проще.

Предприниматели-клиенты ПриватБанка для того, чтобы оформить оплату товара по услуге "Оплата частями", смогут выставлять мгновенный счет покупателям прямо с компьютера или смартфона продавца через Telegram-бот банка.

Покупатель сможет совершить покупку в рамках доступного лимита кредитования, подтвержденного финучреждением, а оплатить счет с помощью приложения "Приват24".

Бот ПриватБанка. Источник: privatbank.ua

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, купля-продажа товаров "в рассрочку" через сервисы "Оплата по частям" и "Мгновенная рассрочка" считается самой доступной для клиентов. Оформить товары "в рассрочку" можно мгновенно на порталах в магазинах крупнейших сетей по продаже техники, смартфонов, одежды, обуви и разнообразных товаров.

Каждый месяц украинцы берут товаров через услуги "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка" в ПриватБанке на 1,6 миллиарда гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и Visa подарит нулевой тариф для бизнеса, занимающегося реализацией товаров через интернет и принимающего платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.

Ранее мы писали, что ПриватБанк предоставил возможность разработчикам, бизнесу и сервисным компаниям интегрировать приложение "Терминал" в другие приложения и программные решения. Благодаря этому лучшие цифровые сервисы станут еще более доступными для предпринимателей.