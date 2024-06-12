ПриватБанк надав можливість продажів через бота — як скористатися

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк надав можливість українським підприємцям та малому бізнесу здійснювати продажі своїх товарів та послуг "на виплат" через бота. Йдеться про зміни в послугах "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".

Про це повідомив пресцентр ПриватБанку.

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Продаж товарів та послуг через бот ПриватБанку

Як пояснили у фінустанові, для того, щоб здійснювати продажі товарів за послугою "Оплата частинами" не обов'язково мати в наявності фізичний POS-термінал банку чи підключати сервіс інтернет-еквайрингу, інтеграцію із відповідним сервісом. Тепер реалізувати товари "на виплат" стане простіше.

Підприємці-клієнти ПриватБанку для того, щоб оформити оплату товару за послугою "Оплата частинами" зможуть виставляти миттєвий рахунок покупцям прямо з комп'ютера чи смартфона продавця через Telegram-бот банку.

Покупець зможе здійснити покупку в рамках доступного ліміту кредитування, підтвердженого фінустановою, а оплатить рахунок за допомогою застосунку "Приват24".

Бот ПриватБанку. Джерело: privatbank.ua

Як зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, купівля-продаж товарів "на виплат" через сервіси "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка" вважається найдоступнішою для клієнтів. Оформити товари "на виплат" можна миттєво на порталах в магазинах найбільших мереж з продажу техніки, смартфонів, одягу, взуття та різноманітних товарів.

Щомісяця українці беруть товарів через послуги "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка" у ПриватБанку на 1,6 мільярда гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк та Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається реалізацією товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Раніше ми писали, що ПриватБанк надав можливість для розробників, бізнесу та сервісних компаній інтегрувати застосунок "Термінал" в інші застосунки та програмні рішення. Завдяки цьому найкращі цифрові сервіси стануть ще доступнішими для підприємців.