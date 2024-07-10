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Налоговые декларации в Австрии — что следует знать в 2024 году

10 июля 2024 11:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в Австрии — кому нужно подавать декларации в 2024 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Граждане, получающие доходы в Австрии, должны подавать налоговые декларации. Известно, кто должен подавать такую информацию и что нужно платить в 2024 году.

Об этом сообщается на портале "Украинцы в Европе".

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Кто должен подавать налоговые декларации в Австрии

Как отмечается, граждане, проживающие в Австрии, должны подавать Декларации о доходах (Einkommensteuererklärung) в нескольких случаях и платить:

  • получающие заработную плату (наемные работники с единственным источником дохода — зарплаты — не должны заполнять декларации) и пенсионеры должны платить налог с зарплаты (Lohnsteuer);
  • самозанятые работники — налог на прибыль (Einkommensteuer);
  • все, у кого есть дополнительный заработок к заработной плате, должны подавать годовые декларации ANV или Arbeitnehmerveranlagung.

Как объясняют эксперты, если человек не получал заработную плату в течение всего года или были определенные отчисления или расходы, в таком случае тоже следует подать налоговую декларацию. При таких обстоятельствах могут вернуть деньги. Налог не нужно платить тем, кто зарабатывает менее 12,816 тыс. евро в год.

Сроки подачи налоговых деклараций

По правилам, подавать налоговые декларации нужно в следующие сроки:

  • в бумажном формате — до 30 апреля ежегодно;
  • в электронном формате (через FinanzOnline) — до 30 июня ежегодно.

В то же время, декларации без обязательств разрешается подавать задним числом в течение пяти лет. В частности, в 2024 году можно подавать налоговые декларации за предыдущие 2019-2023 годы.

Те, кто подает декларации через налоговых консультантов, могут иметь другие сроки.

В случае, если налоговая декларация была подана с определенным опозданием, то органы власти, как правило, вводят доплату в размере 10% от суммы налога. Однако такая норма применяется, "если задержка не оправдана".

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы в Германии с местной пропиской или постоянным местожительством обязаны платить подоходный налог. Если не сделать это вовремя, налоговая служба наложит штраф.

Также мы писали, что в Украине налогоплательщики, включенные в план-график осуществления документальных проверок на 2024 год, начали получать на электронную почту сообщения от псевдоналоговиков. Эксперты объяснили, как работает мошенническая схема и что следует делать.

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