Налоги в Австрии — кому нужно подавать декларации в 2024 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

Граждане, получающие доходы в Австрии, должны подавать налоговые декларации. Известно, кто должен подавать такую информацию и что нужно платить в 2024 году.

Об этом сообщается на портале "Украинцы в Европе".

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Кто должен подавать налоговые декларации в Австрии

Как отмечается, граждане, проживающие в Австрии, должны подавать Декларации о доходах (Einkommensteuererklärung) в нескольких случаях и платить:

получающие заработную плату (наемные работники с единственным источником дохода — зарплаты — не должны заполнять декларации) и пенсионеры должны платить налог с зарплаты (Lohnsteuer);

самозанятые работники — налог на прибыль (Einkommensteuer);

все, у кого есть дополнительный заработок к заработной плате, должны подавать годовые декларации ANV или Arbeitnehmerveranlagung.

Как объясняют эксперты, если человек не получал заработную плату в течение всего года или были определенные отчисления или расходы, в таком случае тоже следует подать налоговую декларацию. При таких обстоятельствах могут вернуть деньги. Налог не нужно платить тем, кто зарабатывает менее 12,816 тыс. евро в год.

Сроки подачи налоговых деклараций

По правилам, подавать налоговые декларации нужно в следующие сроки:

в бумажном формате — до 30 апреля ежегодно;

в электронном формате (через FinanzOnline) — до 30 июня ежегодно.

В то же время, декларации без обязательств разрешается подавать задним числом в течение пяти лет. В частности, в 2024 году можно подавать налоговые декларации за предыдущие 2019-2023 годы.

Те, кто подает декларации через налоговых консультантов, могут иметь другие сроки.

В случае, если налоговая декларация была подана с определенным опозданием, то органы власти, как правило, вводят доплату в размере 10% от суммы налога. Однако такая норма применяется, "если задержка не оправдана".

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинцы в Германии с местной пропиской или постоянным местожительством обязаны платить подоходный налог. Если не сделать это вовремя, налоговая служба наложит штраф.

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