Податки в Австрії — кому потрібно подавати декларації у 2024 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

Громадяни, які отримують доходи в Австрії, мають подавати податкові декларації. Відомо, хто саме має подавати таку інформацію і що потрібно сплачувати у 2024 році.

Про це повідомляється на порталі "Українці в Європі".

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Хто має подавати податкові декларації в Австрії

Як зазначається, громадяни, які проживають в Австрії, мають подавати Декларації про доходи (Einkommensteuererklärung) у кількох випадках та сплачувати:

ті, хто отримує заробітну плату (наймані працівники з єдиним джерелом доходу — зарплати — не повинні заповнювати декларації) та пенсіонери мають сплачувати податок із зарплати (Lohnsteuer);

самозайняті працівники — податок на прибуток (Einkommensteuer);

усі, у кого є додатковий заробіток до заробітної плати, мають подавати річні декларації ANV чи "Arbeitnehmerveranlagung".

Як пояснюють експерти, якщо людина не отримувала заробітну плату упродовж усього року, або були певні відрахування чи витрати, у такому разі варто теж подати податкову декларацію. За таких обставин можуть повернути гроші. Податок не потрібно платити тим, хто заробляє менш ніж 12,816 тис. євро на рік.

Терміни подачі податкових декларацій

За правилами, подавати податкові декларації потрібно у такі терміни:

у паперовому форматі — до 30 квітня щороку;

в електронному форматі (через FinanzOnline) — до 30 червня щороку.

Водночас, декларації без зобов’язань дозволяється подавати заднім числом протягом п'яти років. Зокрема, у 2024 році можна подавати податкові декларації за попередні 2019-2023 роки.

Ті, хто подають декларації через податкових консультантів, можуть мати інші терміни.

У разі, якщо податкову декларацію було подано із певним запізненням, то органи влади, як правило, запроваджують доплату у розмірі 10% від суми податку. Проте така норма застосовується, "якщо затримка не є виправданою".

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українці в Німеччині з місцевою пропискою або постійним місцем проживання зобов'язані сплачувати прибутковий податок. Якщо не зробити це вчасно, податкова служба накладе штраф.

Також ми писали, що в Україні платники податків, яких включили у план-графік здійснення документальних перевірок на 2024 рік, почали отримувати на електронну пошту повідомлення від псевдоподатківців. Експерти пояснили, як працює шахрайська схема та що слід робити.