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Налоги для ФЛП на упрощенной системе — что изменилось в 2024 году

20 июня 2024 10:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги для ФЛП — какие особенности упрощенной системы в 2024 году
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине многие физлица-предприниматели (ФЛП) выбирают упрощенную систему налогообложения. Известно, какие особенности и размеры налогов в 2024 году.

О тонкостях такой системы рассказал ведущий юрист аутсорсинговой компании Nota Group Александр Слободянюк.

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Правила упрощенной системы для ФЛП

По правилам, на упрощенную систему налогообложения могут перейти плательщики, объем годового дохода которых не больше установленных лимитов.

В каждой группе единого налога, кроме четвертой, определен максимальный уровень дохода. В случае его превышения должен перейти на другую группу/общую систему налогообложения.

Граничный порог дохода зависит от объема минимальной заработной платы. В 2024 году минималку повысили дважды:

  • до 7,1 тыс. гривен — с 1 января 2024 года;
  • до 8 тыс. гривен — с 1 апреля 2024 года.

ФЛП должны платить единый налог, который является основным на упрощенной системе, ежемесячно до 20 числа. Размер зависит от группы, к которой принадлежит ФЛП. В этом году это:

  • для первой группы — 302,8 грн/мес (доля в 10% от прожиточного минимума);
  • для второй группы — 1,42 тыс. грн/мес (доля в 20% от минимальной зарплаты);
  • для третьей группы — доля в 5% или 3% от дохода и НДС (в случае если ФЛП является плательщиком НДС).

В частности, физлица-предприниматели третьей группы, которые планируют платить 3% и НДС, должны вести:

  • учет налоговых накладных и отчетов;
  • товарный учет.

Также ФЛП должны платить за себя единый соцвзнос (ЕСВ), размер которого — 22% от минимальной зарплаты — для всех единщиков с 1 апреля вырос из-за повышения минималки до 1,76 тыс. гривен.

Все физлица-предприниматели платят ЕСВ за себя добровольно. С 1 марта 2022 года их освободили от обязательной уплаты ЕСВ до завершения военного положения и на протяжении одного года после.

Можно воспользоваться такой льготой, однако в случае неуплаты ЕСВ — не будет засчитан страховой стаж. Также не следует включать расчет ЕСВ в налоговую декларацию.

Определение дохода на упрощенной системе

Доход физлица-предпринимателя на упрощенной системе определяют как сумму всех полученных доходов за налоговый/отчетный период. Речь идет о доходах:

  • наличные/безналичные денежные средства, полученные от продажи товаров/услуг.
  • остальные доходы, определенные Налоговым кодексом.

В случае превышения установленного лимита доходов со следующего квартала плательщик должен:

  • или изменить группу единого налога;
  • или перейти на общую систему налогообложения.

Также необходимо будет уплатить 15% налога на сумму превышения.

Что касается общей системы налогообложения, то это альтернатива упрощенной системе.

На общей системе налогообложения для предпринимателей не действуют ограничения объема дохода, численности работников и видов деятельности. Однако там действует более сложная система учета, отчетности и уплаты налогов, пояснил Александр Слободянюк.

Что еще стоит знать

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев дал комментарии по поводу возможного повышения налогов. Отметил, что официальных предложений от правительства следует ожидать уже в ближайшее время.

Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

ФЛП
налоги
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