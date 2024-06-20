Податки для ФОП — які особливості спрощеної системи у 2024 році

Податки для ФОП на спрощеній системі — що змінилось у 2024 році
В Україні багато фізосіб-підприємців (ФОП) обирають спрощену систему оподаткування. Відомо, які має особливості та розміри податків у 2024 році.
Про тонкощі такої системи розповів провідний юрист аутсорсингової компанії Nota Group Олександр Слободянюк.
Правила спрощеної системи для ФОП
За правилами, на спрощену систему оподаткування можуть перейти платники, обсяг річного доходу яких не більший за встановлені певні ліміти.
У кожній групі єдиного податку, окрім четвертої, є визначений максимальний рівень доходу. У разі його перевищення — повинен перейти на іншу групу/загальну систему оподаткування.
Граничний поріг доходу залежить від обсягу мінімальної заробітної плати. У 2024 році мінімалку підвищили двічі:
- до 7,1 тис. гривень — з 1 січня 2024 року;
- до 8 тис. гривень — з 1 квітня 2024 року.
ФОПи мають сплачувати єдиний податок, що є основним на спрощеній системі, щомісяця до 20 числа. Розмір залежить від групи, до якої належить ФОП. Цьогоріч це:
- для першої групи — 302,8 грн/міс (частка у 10% від прожиткового мінімуму);
- для другої групи — 1,42 тис. грн/міс (частка у 20% від мінімальної зарплатні);
- для третьої групи — частка у 5% чи 3% від доходу та ПДВ (у разі якщо ФОП є платником ПДВ).
Зокрема, фізособи-підприємці третьої групи, які планують сплачувати 3% та ПДВ, мають вести:
- облік податкових накладних та звітів;
- товарний облік.
Також ФОПи повинні сплачувати за себе єдиний соцвнесок (ЄСВ), розмір якого — 22% від мінімальної зарплати — для всіх єдинників з 1 квітня зріс через підвищення мінімалки до 1,76 тис. гривень.
Всі фізособи-підприємці сплачують ЄСВ за себе добровільно. З 1 березня 2022 року їх звільнили від обов'язкової сплати ЄСВ до завершення воєнного стану та упродовж наступного року за цим.
Можна скористатися такою пільгою, однак у разі несплати ЄСВ не буде зараховано страховий стаж. Також не потрібно включати розрахунок ЄСВ до податкової декларації.
Визначення доходу на спрощеній системі
Дохід фізособи-підприємця на спрощеній системі визначають як суму всіх отриманих доходів за податковий/звітний період. Йдеться про доходи:
- готівкові/безготівкові кошти, одержані від продажу товарів/послуг.
- решту доходів, визначених Податковим кодексом.
У разі перевищення встановленого ліміту доходів з наступного кварталу платник має:
- або змінити групу єдиного податку;
- або перейти на загальну систему оподаткування.
Також необхідно буде сплатити 15% податку на суму перевищення.
Щодо загальної системи оподаткування, то це є альтернативою спрощеній системі.
На загальній системі оподаткування для підприємців не діють обмеження щодо обсягу доходу, чисельності працівників та видів діяльності. Проте там діє складніша система обліку, звітності й сплати податків, пояснив Олександр Слободянюк.
Що ще варто знати
Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев надав коментарі з приводу можливого підвищення податків. Зазначив, що офіційних пропозицій від уряду слід очікувати вже найближчим часом.
Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.
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