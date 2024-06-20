Податки для ФОП — які особливості спрощеної системи у 2024 році

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В Україні багато фізосіб-підприємців (ФОП) обирають спрощену систему оподаткування. Відомо, які має особливості та розміри податків у 2024 році.

Про тонкощі такої системи розповів провідний юрист аутсорсингової компанії Nota Group Олександр Слободянюк.

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Правила спрощеної системи для ФОП

За правилами, на спрощену систему оподаткування можуть перейти платники, обсяг річного доходу яких не більший за встановлені певні ліміти.

У кожній групі єдиного податку, окрім четвертої, є визначений максимальний рівень доходу. У разі його перевищення — повинен перейти на іншу групу/загальну систему оподаткування.

Граничний поріг доходу залежить від обсягу мінімальної заробітної плати. У 2024 році мінімалку підвищили двічі:

до 7,1 тис. гривень — з 1 січня 2024 року;

до 8 тис. гривень — з 1 квітня 2024 року.

ФОПи мають сплачувати єдиний податок, що є основним на спрощеній системі, щомісяця до 20 числа. Розмір залежить від групи, до якої належить ФОП. Цьогоріч це:

для першої групи — 302,8 грн/міс (частка у 10% від прожиткового мінімуму);

для другої групи — 1,42 тис. грн/міс (частка у 20% від мінімальної зарплатні);

для третьої групи — частка у 5% чи 3% від доходу та ПДВ (у разі якщо ФОП є платником ПДВ).

Зокрема, фізособи-підприємці третьої групи, які планують сплачувати 3% та ПДВ, мають вести:

облік податкових накладних та звітів;

товарний облік.

Також ФОПи повинні сплачувати за себе єдиний соцвнесок (ЄСВ), розмір якого — 22% від мінімальної зарплати — для всіх єдинників з 1 квітня зріс через підвищення мінімалки до 1,76 тис. гривень.

Всі фізособи-підприємці сплачують ЄСВ за себе добровільно. З 1 березня 2022 року їх звільнили від обов'язкової сплати ЄСВ до завершення воєнного стану та упродовж наступного року за цим.

Можна скористатися такою пільгою, однак у разі несплати ЄСВ не буде зараховано страховий стаж. Також не потрібно включати розрахунок ЄСВ до податкової декларації.

Визначення доходу на спрощеній системі

Дохід фізособи-підприємця на спрощеній системі визначають як суму всіх отриманих доходів за податковий/звітний період. Йдеться про доходи:

готівкові/безготівкові кошти, одержані від продажу товарів/послуг.

решту доходів, визначених Податковим кодексом.

У разі перевищення встановленого ліміту доходів з наступного кварталу платник має:

або змінити групу єдиного податку;

або перейти на загальну систему оподаткування.

Також необхідно буде сплатити 15% податку на суму перевищення.

Щодо загальної системи оподаткування, то це є альтернативою спрощеній системі.

На загальній системі оподаткування для підприємців не діють обмеження щодо обсягу доходу, чисельності працівників та видів діяльності. Проте там діє складніша система обліку, звітності й сплати податків, пояснив Олександр Слободянюк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев надав коментарі з приводу можливого підвищення податків. Зазначив, що офіційних пропозицій від уряду слід очікувати вже найближчим часом.

Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.