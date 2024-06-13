Ощадбанк разыграет док-станции до Смарт-кассы PRO — условия акции

Смарт касса и телефон. Фото: oschadbank.ua

Государственный "Ощадбанк" разыграет пять док-станций к "Смарт Кассе PRO", которые способны работать при отсутствии света. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Там отметили, что "Смарт Касса" является инновационным решением для бизнеса, объединяющего вместе и кассовый аппарат, и банковский терминал, и систему учета.

Также такой прибор может работать от аккумулятора, гарантируя бесперебойную торговлю даже при отсутствии электроснабжения.

"А с эквайрингом от Ощадбанка вы гарантированно получите высокий уровень безопасности всех финансовых операций и возможность присоединиться к розыгрышу док-станций!", — подчеркнули в пресс-службе.

Как присоединиться к акции

Все желающие могут получить одну из пяти док-станций, выполнив несколько условий. А именно:

нужно приобрести Смарт Кассу PRO и подключить эквайринг от Ощадбанка;

подписаться на страницы в Facebook и Instagram: Смарт Касса и Ощадбанк;

оставить свой "+" в комментариях под акционным сообщением на странице по ссылке.

Продлится акция до 31 июля, а победителей объявят 1 августа 2024 года.

С деталями розыгрыша и информацией об услуге можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Сбербанк

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