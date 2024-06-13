Ощадбанк разыграет док-станции до Смарт-кассы PRO — условия акции

Ощадбанк предлагает энергоэффективную акцию клиентам — детали
Государственный "Ощадбанк" разыграет пять док-станций к "Смарт Кассе PRO", которые способны работать при отсутствии света. Для этого необходимо выполнить несколько условий.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Розыгрыш док-станций в Смарт Кассе
Там отметили, что "Смарт Касса" является инновационным решением для бизнеса, объединяющего вместе и кассовый аппарат, и банковский терминал, и систему учета.
Также такой прибор может работать от аккумулятора, гарантируя бесперебойную торговлю даже при отсутствии электроснабжения.
"А с эквайрингом от Ощадбанка вы гарантированно получите высокий уровень безопасности всех финансовых операций и возможность присоединиться к розыгрышу док-станций!", — подчеркнули в пресс-службе.
Как присоединиться к акции
Все желающие могут получить одну из пяти док-станций, выполнив несколько условий. А именно:
- нужно приобрести Смарт Кассу PRO и подключить эквайринг от Ощадбанка;
- подписаться на страницы в Facebook и Instagram: Смарт Касса и Ощадбанк;
- оставить свой "+" в комментариях под акционным сообщением на странице по ссылке.
Продлится акция до 31 июля, а победителей объявят 1 августа 2024 года.
С деталями розыгрыша и информацией об услуге можно ознакомиться по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в ПриватБанке доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.
Также мы писали, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.
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