Ощадбанк розіграє док-станції до Смарт-каси PRO — умови акції

Ощадбанк пропонує енергоефективну акцію клієнтам — деталі
Державний "Ощадбанк" розіграє п’ять док-станцій до "Смарт Каси PRO", які здатні працювати за відсутності світла. Для цього потрібно виконати кілька умов.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Розіграш док-станцій до Смарт Каси
Там зауважили, що "Смарт Каса" є інноваційним рішенням для бізнесу, що поєднує разом і касовий апарат, і банківський термінал, і систему обліку.
Також такий прилад може працювати від акумулятора, гарантуючи безперебійну торгівлю навіть за відсутності електропостачання.
"А з еквайрингом від Ощадбанку ви гарантовано отримаєте високий рівень безпеки всіх фінансових операцій і можливість приєднатись до розіграшу док-станцій!", — наголосили у пресслужбі.
Як долучитися до акції
Всі охочі можуть отримати одну з п’яти док-станцій, виконавши кілька умов. А саме:
- потрібно придбати Смарт Касу PRO та підключити еквайринг від Ощадбанку;
- підписатися на сторінки у Facebook та Instagram: Смарт Каса та Ощадбанк;
- залишити свій "+" у коментарях під акційним дописом на сторінці за посиланням.
Триватиме акція до 31 липня, а переможців оголосять 1 серпня 2024 року.
З деталями розіграшу та інформацією про послугу можна ознайомитися за посиланням.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.
Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.
Читайте Новини.LIVE!