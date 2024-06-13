Ощадбанк розіграє док-станції до Смарт-каси PRO — умови акції

Смарт каса та телефон. Фото: oschadbank.ua

Державний "Ощадбанк" розіграє п’ять док-станцій до "Смарт Каси PRO", які здатні працювати за відсутності світла. Для цього потрібно виконати кілька умов.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Розіграш док-станцій до Смарт Каси

Там зауважили, що "Смарт Каса" є інноваційним рішенням для бізнесу, що поєднує разом і касовий апарат, і банківський термінал, і систему обліку.

Також такий прилад може працювати від акумулятора, гарантуючи безперебійну торгівлю навіть за відсутності електропостачання.

"А з еквайрингом від Ощадбанку ви гарантовано отримаєте високий рівень безпеки всіх фінансових операцій і можливість приєднатись до розіграшу док-станцій!", — наголосили у пресслужбі.

Як долучитися до акції

Всі охочі можуть отримати одну з п’яти док-станцій, виконавши кілька умов. А саме:

потрібно придбати Смарт Касу PRO та підключити еквайринг від Ощадбанку;

підписатися на сторінки у Facebook та Instagram: Смарт Каса та Ощадбанк;

залишити свій "+" у коментарях під акційним дописом на сторінці за посиланням.

Триватиме акція до 31 липня, а переможців оголосять 1 серпня 2024 року.

З деталями розіграшу та інформацією про послугу можна ознайомитися за посиланням.

Джерело: Ощадбанк

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