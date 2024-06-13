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Ощадбанк пропонує енергоефективну акцію клієнтам — деталі

13 червня 2024 14:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк розіграє док-станції до Смарт-каси PRO — умови акції
Смарт каса та телефон. Фото: oschadbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний "Ощадбанк" розіграє п’ять док-станцій до "Смарт Каси PRO", які здатні працювати за відсутності світла. Для цього потрібно виконати кілька умов.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Розіграш док-станцій до Смарт Каси

Там зауважили, що "Смарт Каса" є інноваційним рішенням для бізнесу, що поєднує разом і касовий апарат, і банківський термінал, і систему обліку.

Також такий прилад може працювати від акумулятора, гарантуючи безперебійну торгівлю навіть за відсутності електропостачання.

"А з еквайрингом від Ощадбанку ви гарантовано отримаєте високий рівень безпеки всіх фінансових операцій і можливість приєднатись до розіграшу док-станцій!", — наголосили у пресслужбі.

Як долучитися до акції

Всі охочі можуть отримати одну з п’яти док-станцій, виконавши кілька умов. А саме:

  • потрібно придбати Смарт Касу PRO та підключити еквайринг від Ощадбанку;
  • підписатися на сторінки у Facebook та Instagram: Смарт Каса та Ощадбанк;
  • залишити свій "+" у коментарях під акційним дописом на сторінці за посиланням

Триватиме акція до 31 липня, а переможців оголосять 1 серпня 2024 року.

З деталями розіграшу та інформацією про послугу можна ознайомитися за посиланням.

 

Ощадбанк акція
Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

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