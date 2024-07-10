Ощадбанк раздает кредиты для поддержки энергонезависимости клиентов

Ощадбанк объявил новую энергопрограмму для клиентов — детали
В государственном Ощадбанке стартовала инициатива по усилению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.
Об этом говорится на официальном портале банковского учреждения.
Энергопрограммы для клиентов Ощадбанка
Как отмечается, благодаря новым кредитным программам микро-, малый и средний бизнес (ММСБ) смогут обеспечить бесперебойную деятельность. В рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" клиентам доступна льготная государственная финансовая поддержка с максимальным размером финансирования до 150 млн гривен.
В случае превышения этой суммы Ощадбанк имеет предложение инвестиционного кредитования с процентной ставкой в 13,5% на первый год, а со второго года предусмотрена плавающая процентная ставка, не превышающая UIRD12M + 3%. Такие условия предусмотрены меморандумом, подписанным Ощадбанком и другими банками во время Банковского форума 25 июня для содействия восстановлению энергоинфраструктуры страны.
Кредиты назначаются на покупку и установку различных источников энергии, в частности:
- электрогенераторы;
- источники бесперебойного питания;
- солнечные, ветровые и биогазовые станции;
- газотурбинные и газопоршневые электростанции;
- промышленные аккумуляторы;
- когенерационные установки и твердотопливные котлы.
Преимущества программы Ощадбанка:
- доступ к госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%";
- приоритетное рассмотрение заявок и оперативное принятие решений;
- упрощенный пакет документов;
- быстрая коммуникация и сопровождение заявки менеджером;
- предварительное решение кредитной заявки предоставляется в течение 24 часов.
Что еще стоит знать
Напомним, Кабинет министров очертил сроки улучшения ситуации в энергетической сфере страны. Также наработал комплекс мер по повышению уровня энергетической устойчивости населения и бизнеса.
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