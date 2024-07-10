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Ощадбанк объявил новую энергопрограмму для клиентов — детали

10 июля 2024 13:51
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Ощадбанк раздает кредиты для поддержки энергонезависимости клиентов
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В государственном Ощадбанке стартовала инициатива по усилению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

Об этом говорится на официальном портале банковского учреждения.

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Как отмечается, благодаря новым кредитным программам микро-, малый и средний бизнес (ММСБ) смогут обеспечить бесперебойную деятельность. В рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" клиентам доступна льготная государственная финансовая поддержка с максимальным размером финансирования до 150 млн гривен.

В случае превышения этой суммы Ощадбанк имеет предложение инвестиционного кредитования с процентной ставкой в 13,5% на первый год, а со второго года предусмотрена плавающая процентная ставка, не превышающая UIRD12M + 3%. Такие условия предусмотрены меморандумом, подписанным Ощадбанком и другими банками во время Банковского форума 25 июня для содействия восстановлению энергоинфраструктуры страны.

Кредиты назначаются на покупку и установку различных источников энергии, в частности:

  • электрогенераторы;
  • источники бесперебойного питания;
  • солнечные, ветровые и биогазовые станции;
  • газотурбинные и газопоршневые электростанции;
  • промышленные аккумуляторы;
  • когенерационные установки и твердотопливные котлы.

Преимущества программы Ощадбанка:

  • доступ к госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%";
  • приоритетное рассмотрение заявок и оперативное принятие решений;
  • упрощенный пакет документов;
  • быстрая коммуникация и сопровождение заявки менеджером;
  • предварительное решение кредитной заявки предоставляется в течение 24 часов.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров очертил сроки улучшения ситуации в энергетической сфере страны. Также наработал комплекс мер по повышению уровня энергетической устойчивости населения и бизнеса.

Также мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" рассказали, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений электроэнергии в регионах. Всё зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.

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