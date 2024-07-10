Ощадбанк раздает кредиты для поддержки энергонезависимости клиентов

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном Ощадбанке стартовала инициатива по усилению энергонезависимости клиентов на фоне сложной ситуации в энергетической сфере. Теперь у финучреждения доступны льготные кредиты на покупку альтернативных источников электроэнергии.

Об этом говорится на официальном портале банковского учреждения.

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Как отмечается, благодаря новым кредитным программам микро-, малый и средний бизнес (ММСБ) смогут обеспечить бесперебойную деятельность. В рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" клиентам доступна льготная государственная финансовая поддержка с максимальным размером финансирования до 150 млн гривен.

В случае превышения этой суммы Ощадбанк имеет предложение инвестиционного кредитования с процентной ставкой в 13,5% на первый год, а со второго года предусмотрена плавающая процентная ставка, не превышающая UIRD12M + 3%. Такие условия предусмотрены меморандумом, подписанным Ощадбанком и другими банками во время Банковского форума 25 июня для содействия восстановлению энергоинфраструктуры страны.

Кредиты назначаются на покупку и установку различных источников энергии, в частности:

электрогенераторы;

источники бесперебойного питания;

солнечные, ветровые и биогазовые станции;

газотурбинные и газопоршневые электростанции;

промышленные аккумуляторы;

когенерационные установки и твердотопливные котлы.

Преимущества программы Ощадбанка:

доступ к госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%";

приоритетное рассмотрение заявок и оперативное принятие решений;

упрощенный пакет документов;

быстрая коммуникация и сопровождение заявки менеджером;

предварительное решение кредитной заявки предоставляется в течение 24 часов.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров очертил сроки улучшения ситуации в энергетической сфере страны. Также наработал комплекс мер по повышению уровня энергетической устойчивости населения и бизнеса.

Также мы писали, что в НЭК "Укрэнерго" рассказали, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений электроэнергии в регионах. Всё зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.