Ощадбанк роздає кредити для підтримки енергонезалежності клієнтів

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" стартувала ініціатива з посилення енергонезалежності клієнтів на тлі складної ситуації в енергетичній сфері. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.

Про це йдеться на офіційному порталі банківської установи.

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Енергопрограми для клієнтів Ощадбанку

Як зазначається, завдяки новим кредитним програмам мікро-, малий та середній бізнес (ММСБ) матимуть змогу забезпечити безперебійну діяльність. В рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" клієнтам доступна пільгова державна фінансова підтримка з максимальним розміром фінансування до 150 млн гривень.

У разі перевищення цієї суми Ощадбанк має пропозицію інвестиційного кредитування із відсотковою ставкою у 13,5% на перший рік, а з другого року, передбачена плаваюча відсоткова ставка, що не перевищуватиме UIRD12M + 3%. Такі умови передбачені меморандумом, підписаним Ощадбанком та іншими фінустановами під час Банківського форуму 25 червня для сприяння відновленню енергоінфраструктури країни.

Кредити призначаються на купівлю та встановлення різноманітних джерел енергії, зокрема:

електрогенератори;

джерела безперебійного живлення;

сонячні, вітрові та біогазові станції;

газотурбінні та газопоршневі електростанції;

промислові акумулятори;

когенераційні установки та твердопаливні котли.

Переваги програми Ощадбанку:

доступ до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%";

пріоритетний розгляд заявок та оперативне ухвалення рішень;

спрощений пакет документів;

швидка комунікація та супровід заявки менеджером;

попереднє рішення кредитної заявки надається упродовж 24 годин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів окреслив терміни покращення ситуації в енергетичній сфері країни. Також напрацював комплекс заходів для підвищення рівня енергетичної стійкості населення та бізнесу.

Також ми писали, що в НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.