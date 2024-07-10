Ощадбанк роздає кредити для підтримки енергонезалежності клієнтів

Ощадбанк оголосив нову енергопрограму для клієнтів — деталі
У державному "Ощадбанку" стартувала ініціатива з посилення енергонезалежності клієнтів на тлі складної ситуації в енергетичній сфері. Тепер у фінустанові доступні пільгові кредити на купівлю альтернативних джерел електроенергії.
Про це йдеться на офіційному порталі банківської установи.
Енергопрограми для клієнтів Ощадбанку
Як зазначається, завдяки новим кредитним програмам мікро-, малий та середній бізнес (ММСБ) матимуть змогу забезпечити безперебійну діяльність. В рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" клієнтам доступна пільгова державна фінансова підтримка з максимальним розміром фінансування до 150 млн гривень.
У разі перевищення цієї суми Ощадбанк має пропозицію інвестиційного кредитування із відсотковою ставкою у 13,5% на перший рік, а з другого року, передбачена плаваюча відсоткова ставка, що не перевищуватиме UIRD12M + 3%. Такі умови передбачені меморандумом, підписаним Ощадбанком та іншими фінустановами під час Банківського форуму 25 червня для сприяння відновленню енергоінфраструктури країни.
Кредити призначаються на купівлю та встановлення різноманітних джерел енергії, зокрема:
- електрогенератори;
- джерела безперебійного живлення;
- сонячні, вітрові та біогазові станції;
- газотурбінні та газопоршневі електростанції;
- промислові акумулятори;
- когенераційні установки та твердопаливні котли.
Переваги програми Ощадбанку:
- доступ до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%";
- пріоритетний розгляд заявок та оперативне ухвалення рішень;
- спрощений пакет документів;
- швидка комунікація та супровід заявки менеджером;
- попереднє рішення кредитної заявки надається упродовж 24 годин.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Кабінет міністрів окреслив терміни покращення ситуації в енергетичній сфері країни. Також напрацював комплекс заходів для підвищення рівня енергетичної стійкості населення та бізнесу.
Також ми писали, що в НЕК "Укренерго" розповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень електроенергії в регіонах. Все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.
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