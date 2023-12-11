Клиенты Ощадбанка получат доступ к эксклюзивным услугам — детали

Ощадбанк обещает эксклюзивные услуги только для особых клиентов — кто это
В государственном финучреждении "Ощадбанк" обещают некоторым клиентам эксклюзивные услуги. Речь идет о владельцах премиальных платежных карт.
Об этом сообщается на сайте банка.
Доступ к эксклюзивным услугам Ощадбанка
Как отмечается, владельцам Mastercard World Elite и Visa Infinite предоставили уникальную возможность получать бесплатные аналитические обзоры финансовых рынков.
Им будут посылать дайджесты через Viber еженедельно, а по результатам месяца клиентам будет доступна расширенная версия документа.
В обзорах будет содержаться следующая информация:
- изменения монетарной и валютной политики Национального банка;
- прогнозы по ключевым экономическим и финансовым показателям Украины и мира;
- ситуация и основные новости на внутреннем и международных финансовых рынках (фондовый, валютный, рынок облигаций);
- альтернативные инвествозможности.
На основе сведений они смогут принимать взвешенные финансовые решения, которые помогут сохранять и приумножать состояние.
В Ощадбанке отмечают, что для держателей премиальных карт такой сервис эксклюзивный.
В частности, просмотреть дайджест за ноябрь можно по следующей ссылке.
В банке советуют оформлять Mastercard World Elite и Visa Infinite в Ощадбанке и пользоваться привилегиями и преимуществами премиальных карт. Среди них:
- услуги премиум-менеджеров;
- комплексное и конфиденциальное обслуживание в премиум-локациях;
- приоритетное предоставление услуг без очередей;
- инвестуслуги;
- доступ к закрытым мероприятиям и онлайн-семинарам;
- разные программы лояльности и спецпредложения от партнеров банка.
Карточка бесплатная при расчетах от 15 тыс. гривен ежемесячно.
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Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" можно получить фальшивые деньги. О таких случаях жалуются сами клиенты.
Также мы писали, что Ощадбанк производит несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.
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