Клиенты Ощадбанка получат доступ к эксклюзивным услугам — детали

Банковская карта в руках. Фото: Unplush

В государственном финучреждении "Ощадбанк" обещают некоторым клиентам эксклюзивные услуги. Речь идет о владельцах премиальных платежных карт.

Об этом сообщается на сайте банка.

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Доступ к эксклюзивным услугам Ощадбанка

Как отмечается, владельцам Mastercard World Elite и Visa Infinite предоставили уникальную возможность получать бесплатные аналитические обзоры финансовых рынков.

Им будут посылать дайджесты через Viber еженедельно, а по результатам месяца клиентам будет доступна расширенная версия документа.

В обзорах будет содержаться следующая информация:

изменения монетарной и валютной политики Национального банка;

прогнозы по ключевым экономическим и финансовым показателям Украины и мира;

ситуация и основные новости на внутреннем и международных финансовых рынках (фондовый, валютный, рынок облигаций);

альтернативные инвествозможности.

На основе сведений они смогут принимать взвешенные финансовые решения, которые помогут сохранять и приумножать состояние.

В Ощадбанке отмечают, что для держателей премиальных карт такой сервис эксклюзивный.

В частности, просмотреть дайджест за ноябрь можно по следующей ссылке.

В банке советуют оформлять Mastercard World Elite и Visa Infinite в Ощадбанке и пользоваться привилегиями и преимуществами премиальных карт. Среди них:

услуги премиум-менеджеров;

комплексное и конфиденциальное обслуживание в премиум-локациях;

приоритетное предоставление услуг без очередей;

инвестуслуги;

доступ к закрытым мероприятиям и онлайн-семинарам;

разные программы лояльности и спецпредложения от партнеров банка.

Карточка бесплатная при расчетах от 15 тыс. гривен ежемесячно.

Больше об Ощадбанке

Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" можно получить фальшивые деньги. О таких случаях жалуются сами клиенты.

Также мы писали, что Ощадбанк производит несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.