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Ощадбанк обещает эксклюзивные услуги только для особых клиентов — кто это

11 декабря 2023 08:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Клиенты Ощадбанка получат доступ к эксклюзивным услугам — детали
Банковская карта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "Ощадбанк" обещают некоторым клиентам эксклюзивные услуги. Речь идет о владельцах премиальных платежных карт.

Об этом сообщается на сайте банка.

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Доступ к эксклюзивным услугам Ощадбанка

Как отмечается, владельцам Mastercard World Elite и Visa Infinite предоставили уникальную возможность получать бесплатные аналитические обзоры финансовых рынков.

Им будут посылать дайджесты через Viber еженедельно, а по результатам месяца клиентам будет доступна расширенная версия документа.

В обзорах будет содержаться следующая информация:

  • изменения монетарной и валютной политики Национального банка;
  • прогнозы по ключевым экономическим и финансовым показателям Украины и мира;
  • ситуация и основные новости на внутреннем и международных финансовых рынках (фондовый, валютный, рынок облигаций);
  • альтернативные инвествозможности.

На основе сведений они смогут принимать взвешенные финансовые решения, которые помогут сохранять и приумножать состояние.

В Ощадбанке отмечают, что для держателей премиальных карт такой сервис эксклюзивный.

В частности, просмотреть дайджест за ноябрь можно по следующей ссылке.

В банке советуют оформлять Mastercard World Elite и Visa Infinite в Ощадбанке и пользоваться привилегиями и преимуществами премиальных карт. Среди них:

  • услуги премиум-менеджеров;
  • комплексное и конфиденциальное обслуживание в премиум-локациях;
  • приоритетное предоставление услуг без очередей;
  • инвестуслуги;
  • доступ к закрытым мероприятиям и онлайн-семинарам;
  • разные программы лояльности и спецпредложения от партнеров банка.

Карточка бесплатная при расчетах от 15 тыс. гривен ежемесячно.

Больше об Ощадбанке

Напомним, в государственном финучреждении "Ощадбанк" можно получить фальшивые деньги. О таких случаях жалуются сами клиенты.

Также мы писали, что Ощадбанк производит несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.

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