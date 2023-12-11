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Ощадбанк обіцяє ексклюзивні послуги тільки для особливих клієнтів — хто це

11 грудня 2023 08:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Клієнти Ощадбанку отримають доступ до ексклюзивних послуг — деталі
Банківська картка у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "Ощадбанк" обіцяють деяким клієнтам ексклюзивні послуги. Йдеться про власників преміальних платіжних карток.

Про це повідомляється на сайті банку.

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Доступ до ексклюзивних послуг Ощадбанку

Як зазначається, власникам Mastercard World Elite та Visa Infinite надали унікальну можливість одержувати безплатні аналітичні огляди фінансових ринків.  

Їм надсилатимуть дайджести через Viber щотижня, а за результатами місяця клієнтам буде доступна розширена версія документа.

В оглядах міститиметься наступна інформація:

  • зміна монетарної та валютної політики Національного банку;
  • прогнози щодо ключових економічних та фінансових показників України та світу;
  • ситуація та головні новини на внутрішньому та міжнародних фінансових ринках (фондовий, валютний, ринок облігацій);
  • альтернативні інвестможливості.

На основі відомостей вони матимуть змогу ухвалювати виважені фінансові рішення, які допоможуть зберігати та примножувати статки.

В Ощадбанку зауважують, що для держателів преміальних карток такий сервіс — ексклюзивний.

Зокрема, переглянути дайджест за листопад можна за наступним посиланням.

У банку радять оформлювати Mastercard World Elite та Visa Infinite в Ощадбанку та користуватися привілеями та перевагами преміальних карток. З-поміж яких:

  • послуги преміум-менеджерів;
  • комплексне й конфіденційне обслуговування у преміум-локаціях;
  • пріоритетне надання послуг без черг;
  • інвестпослуги;
  • доступ до закритих заходів та онлайн-семінарів;
  • різні програми лояльності та спецпропозиції від партнерів банку.

Картка безплатна під час розрахунків від 15 тис. гривень щомісяця.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "Ощадбанк" можна отримати фальшиві гроші. Про такі випадки скаржаться самі клієнти.

Також ми писали, що Ощадбанк здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

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