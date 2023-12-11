Клієнти Ощадбанку отримають доступ до ексклюзивних послуг — деталі

Ощадбанк обіцяє ексклюзивні послуги тільки для особливих клієнтів — хто це
У державній фінустанові "Ощадбанк" обіцяють деяким клієнтам ексклюзивні послуги. Йдеться про власників преміальних платіжних карток.
Про це повідомляється на сайті банку.
Доступ до ексклюзивних послуг Ощадбанку
Як зазначається, власникам Mastercard World Elite та Visa Infinite надали унікальну можливість одержувати безплатні аналітичні огляди фінансових ринків.
Їм надсилатимуть дайджести через Viber щотижня, а за результатами місяця клієнтам буде доступна розширена версія документа.
В оглядах міститиметься наступна інформація:
- зміна монетарної та валютної політики Національного банку;
- прогнози щодо ключових економічних та фінансових показників України та світу;
- ситуація та головні новини на внутрішньому та міжнародних фінансових ринках (фондовий, валютний, ринок облігацій);
- альтернативні інвестможливості.
На основі відомостей вони матимуть змогу ухвалювати виважені фінансові рішення, які допоможуть зберігати та примножувати статки.
В Ощадбанку зауважують, що для держателів преміальних карток такий сервіс — ексклюзивний.
Зокрема, переглянути дайджест за листопад можна за наступним посиланням.
У банку радять оформлювати Mastercard World Elite та Visa Infinite в Ощадбанку та користуватися привілеями та перевагами преміальних карток. З-поміж яких:
- послуги преміум-менеджерів;
- комплексне й конфіденційне обслуговування у преміум-локаціях;
- пріоритетне надання послуг без черг;
- інвестпослуги;
- доступ до закритих заходів та онлайн-семінарів;
- різні програми лояльності та спецпропозиції від партнерів банку.
Картка безплатна під час розрахунків від 15 тис. гривень щомісяця.
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Нагадаємо, у державній фінустанові "Ощадбанк" можна отримати фальшиві гроші. Про такі випадки скаржаться самі клієнти.
Також ми писали, що Ощадбанк здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.
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