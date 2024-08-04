Обновленный Индекс Биг Мака показал, каким должен быть реальный курс гривны к доллару в Украине

Биг Мак с долларами. Фото: marketwatch.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Издание The Economist обновило свой Индекс Биг Мака. Согласно его данным, украинская гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют.

Об этом Новини.LIVE узнали из июльского Индекса Биг Мака.

Читайте также:

Каким должен быть реальный курс гривны согласно Индексу Биг Мака

По данным издания The Economist, за июль 2024 года стоимость Биг Мака в Украине составляет 118 гривен, тогда как в США он стоит 5,69 доллара. Это указывает на недооцененность украинской валюты на 49,7% по сравнению с реальным обменным курсом 41,22 грн/доллар.

Также сообщается, что по курсу покупательной способности 1 доллар должен стоить 20,74 грн.

Индекс Биг Мака за июль 2024 года. Фото: The Economist

Наиболее недооцененными валютами в мире в июле 2024 году, по версии издания, оказались валюты Тайваня, Индонезии, Египта, Индии и ЮАР.

Наиболее переоценены следующие валюты:

швейцарский франк — на 41,8%;

уругвайское песо — на 24,3%;

норвежская крона — на 18,9%;

аргентинское песо — на 15%;

евро — на 6,5%;

британский фунт — на 3,6%.

Что такое Индекс Биг Мака

Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году как показатель того, находятся ли валюты на своем уровне. Он основан на теории паритета покупательной способности — идеи о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны стремиться к такому соотношению, которое сравнивает цены на одинаковую корзину товаров и услуг (в этом случае гамбургер) в любых двух странах.

Следует отметить, что Индекс Биг Мака никогда не задумывался как точный показатель валютного дисбаланса, а лишь инструмент, позволяющий сделать теорию обменного курса более удобной. Однако он стал мировым стандартом, включенным в несколько экономических учебников и предметом десятков академических исследований.