Обновленный Индекс Биг Мака показал, каким должен быть реальный курс гривны к доллару в Украине

Обновился индекс Биг Мака — какой курс доллара действительно должен быть в Украине
Издание The Economist обновило свой Индекс Биг Мака. Согласно его данным, украинская гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют.
Об этом Новини.LIVE узнали из июльского Индекса Биг Мака.
Каким должен быть реальный курс гривны согласно Индексу Биг Мака
По данным издания The Economist, за июль 2024 года стоимость Биг Мака в Украине составляет 118 гривен, тогда как в США он стоит 5,69 доллара. Это указывает на недооцененность украинской валюты на 49,7% по сравнению с реальным обменным курсом 41,22 грн/доллар.
Также сообщается, что по курсу покупательной способности 1 доллар должен стоить 20,74 грн.
Наиболее недооцененными валютами в мире в июле 2024 году, по версии издания, оказались валюты Тайваня, Индонезии, Египта, Индии и ЮАР.
Наиболее переоценены следующие валюты:
- швейцарский франк — на 41,8%;
- уругвайское песо — на 24,3%;
- норвежская крона — на 18,9%;
- аргентинское песо — на 15%;
- евро — на 6,5%;
- британский фунт — на 3,6%.
Что такое Индекс Биг Мака
Индекс Биг Мака был изобретен The Economist в 1986 году как показатель того, находятся ли валюты на своем уровне. Он основан на теории паритета покупательной способности — идеи о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны стремиться к такому соотношению, которое сравнивает цены на одинаковую корзину товаров и услуг (в этом случае гамбургер) в любых двух странах.
Следует отметить, что Индекс Биг Мака никогда не задумывался как точный показатель валютного дисбаланса, а лишь инструмент, позволяющий сделать теорию обменного курса более удобной. Однако он стал мировым стандартом, включенным в несколько экономических учебников и предметом десятков академических исследований.
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