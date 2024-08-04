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Оновився індекс Біг Мака — який курс долара насправді має бути в Україні

4 серпня 2024 16:11
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Оновлений Індекс Біг Мака показав яким має бути реальний курс гривні до долара в Україні
Біг Мак з доларами. Фото: marketwatch.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Видання The Economist оновило свій Індекс Біг Мака. Згідно з його даними українська гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют.

Про це Новини.LIVE дізналися з липневого Індексу Біг Мака.

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Яким має бути реальний курс гривні згідно з Індексом Біг Мака

За даними видання The Economist, за липень 2024 року вартість Біг Маку в Україні становить 118 гривень, тоді як у США він коштує 5,69 долара. Це вказує на недооціненість української валюти на 49,7% порівняно із реальним обмінним курсом 41,22 грн/долар.

Також повідомляється, що за курсом купівельної спроможності 1 долар повинен коштувати 20,74 грн.

Індекс Біг Мака у липні 2024 року
Індекс Біг Мака станом на липень 2024 року. Фото:  The Economist

Найбільш недооціненими валютами у світі в липні 2024 року, за версією видання, опинилися валюти Тайваню, Індонезії, Єгипту, Індії та ПАР.

Найбільш переоцінені такі валюти:

  • швейцарський франк — на 41,8%;
  • уругвайське песо — на 24,3%;
  • норвезька крона — на 18,9%;
  • аргентинське песо — на 15%;
  • євро — на 6,5%;
  • британський фунт — на 3,6%.

Що таке Індекс Біг Мака

Індекс Біг Мака був винайдений The Economist у 1986 році як показник того, чи перебувають валюти на своєму рівні. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності — ідеї про те, що в довгостроковій перспективі обмінні курси повинні прагнути такого співвідношення, яке зрівнює ціни на однаковий кошик товарів та послуг (у цьому випадку гамбургер) у будь-яких двох країнах.

Слід зазначити, що Індекс Біг Мака ніколи не задумувався як точний показник валютного дисбалансу, а лише як інструмент, що дозволяє зробити теорію обмінного курсу більш зручною. Проте він вже став світовим стандартом, включеним до кількох економічних підручників та предметом десятків академічних досліджень.

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